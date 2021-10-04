Sigara fiyatları listesi 2021 zam geldi yeni güncel liste! Hangi sigaraya, kaç TL zam geldi? Winston Slender, Winston Blue, LD, Kent, Camel, Viceroy...

Sosyal medyada dolaşan iddialar bugünle birlikte ayyuka çıktı. Sigaraya zam geldi mi, sigara kaç para oldu bugün sigara tiryakilerinin en çok araştırdığı husus oldu. Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi. Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu. Winston Slender, Winston Blue, LD, Kent, Camel, Viceroy zamlı fiyatlar ne oldu? Peki hangi markaya ne kadar zam geldi? İşte 4 Ekim 2021 zamlı sigara fiyatları...