Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.10.2021 10:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.10.2021 10:35
    ABONE OL

    Sigara fiyatları listesi 2021 zam geldi yeni güncel liste! Hangi sigaraya, kaç TL zam geldi? Winston Slender, Winston Blue, LD, Kent, Camel, Viceroy...

    Hangi sigaraya, kaç TL zam geldi? Sigara tiryakilerini üzen sigara zammı haberi geldi, sigara fiyatlarına 4 Ekim itibariyle zam geldi. En ucuz sigara 15,50 TL oldu. Tütün ürünlerine yapılan vergi farklılıkları ardından sigaranın paket fiyatına da zam geldi. Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine zam yansıtıldı. Peki Winston Slender, Winston Blue, LD, Kent, Camel, Viceroy sigara fiyatları kaç para oldu 2021 zamlı güncel liste...

    takvim.com.tr
    Hangi sigaralara zam geldi? 4 Ekim 2021 son dakika sigaraya zam mı geldi?

    Sosyal medyada dolaşan iddialar bugünle birlikte ayyuka çıktı. Sigaraya zam geldi mi, sigara kaç para oldu bugün sigara tiryakilerinin en çok araştırdığı husus oldu. Philip Morris grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam geldi. Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu. Winston Slender, Winston Blue, LD, Kent, Camel, Viceroy zamlı fiyatlar ne oldu? Peki hangi markaya ne kadar zam geldi? İşte 4 Ekim 2021 zamlı sigara fiyatları...

    4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi?

    Sigaraya zam mı geldi diye araştırana tiryakiler aldıkları cevap ile üzüldü. Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş sigaraya zam geldiğini doğruladı ve zammın 4 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Hangi sigaralara zam geldi?

    4 Ekim 2021'den geçerli olmak üzere satış fiyatlarına zam yapılan sigara listesi aşağıdaki gibi güncellenmiştir. İşte 4 Ekim 2021 zamlı sigara fiyatlar

        2021 sigara fiyat listesi

        Murattı: 17,00 TL

        Murattı Blue: 16,00 TL

        Lark: 16,00

        Chesterfield: 15,50 TL

        L&M: 15,50 TL

        Malrboro Edge: 17.00 TL

        Malrboro Edge (Blue- Sky) 17,00 TL

        Malrboro Touch (Blue/ Gray/ White): 18,00 TL

        Malrboro: 19,00 TL

        Parlıament: 19,50 TL

        Parlıament Mıdnıght Blue: 18,50 TL

        Kent Swicth: 16 TL

        Kent N-Range: 18 TL

        Rothmans: 14 TL

        Viceroy: 14,50 TL

        Winston Slender: 15 TL

        Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

        Winston: 16 TL

        LD: 14 TL Pall Mall: 14,50 TL

        Tekel 2000: 14 TL

        Tekel 2001: 14 TL

        Samsun: 14 TL

        Samsun 216: 14 TL

        Maltepe: 14 TL

        Kent: 15 TL

        Kent D-Range: 15 TL... Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        PMI'ın halihazırda piyada bulunan ürünleri: Longbeach, Marlboro, Parliament, Philip Morris, L&M, Muratti, Lark, Chesterfield, A-Mild, Morven Gold, DJI Sam Soe,Bond Street, Multifilter ve Virginia Slims'tir. Türkiye'de bulunan ürünleri: Muratti, Lark , Chesterfield, Marlboro, Parliament, Chesterfield ve L&M'dir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Facebook’un ipini çeken isim ortaya çıktı
        Haberler Güncel Sigara fiyatları listesi 2021 zam geldi yeni güncel liste! Hangi sigaraya, kaç TL zam geldi? Winston Slender, Winston Blue, LD, Kent, Camel, Viceroy...
            SON DAKİKA