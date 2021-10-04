Hangi sigaraya, kaç TL zam geldi? 4 Ekim 2021 son dakika yeni sigara zammı! Winston Slender, Winston Blue, LD, Kent, Camel, Viceroy zamlı fiyatlar

Sigara tiryakileri sosyal medyada sigaraya zam yapıldığı iddiaları üstüne Sigara fiyatları 2021 | Hangi sigaralara zam geldi? 4 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi? Soruların cevap aramaya başladı. Gelen bulgular sigara tiryakilerini üzdü. Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar, 17, 17 TL olan sigaralar 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15,50 TL oldu. Winston Slender, Winston Blue, LD, Kent, Camel, Viceroy zamlı fiyatlar ne oldu? Peki hangi markaya ne kadar zam geldi? İşte 4 Ekim 2021 zamlı sigara fiyatları...