FETÖ’nün gaybubet evlerine tarihin en büyük operasyonu! Mahrem imam itiraf etti: Okumanıza gerek yok

KURAN-I KERİM MEALİNİ OKUDU FETÖ'NÜN DİNİ İSTİSMAR ETTİĞİNİ ANLADI

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde 30 yılını veren ve her kademesinde hizmette bulunan mahrem imam, anlattıkları ile örgütün dini nasıl istismar ettiğini bir kez daha gözler önüne serdi. 4 yıldır firar olan ve gaybubet evinde saklanmak zorunda kalan imam, evde geçirdiği süre zarfında İslam dininin FETÖ'nün kitaplarında anlatıldığı ve ev sohbetlerinde konuşulan konular ile alakasının olmadığını gördü. 30 yıl boyunca bir kez olsun Kuran-ı Kerim'in mealini okunmasına izin verilmediğini aktaran imam, "Onu okumanıza gerek yok. Hoca efendimiz kendi kitaplarında Kuran-ı Kerimi sizin için yorumluyor. Hocamızın kitaplarını okuyun" sözleri ile karşılaştı.