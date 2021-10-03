YKS ek yerleştirme kayıt ekranı! YKS ek tercih üniversite tercihleri başladı mı? Ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

Ek tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite kayıt tarihleri merak edilmeye başlandı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek. Peki, YKS ek tercih üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? YSK ek tercih kayıt işlemleri nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar!
YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021?
ÖSYM takvimine göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Twitter hesabından açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, kayıt sürecinin detaylarını "2021-YKS ek yerleştirme sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların üniversite kayıtları 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak." sözleriyle paylaştı.