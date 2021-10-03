Sosyal medyada pedofili içerikli paylaşımlar yapan ve küçük yaştaki kız ve erkek çocuklara cinsel içerikli mesajlar gönderen oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu Twitter'ın radarına girince hapsi boyladı. Twitter, bazı hesaplardan pedofili içeren paylaşımlar yapıldığını tespit edince durumu Bilişim Dairesi Başkanlığı'na ihbar etti. Araştırmalar neticesinde hesapların Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Aydoğduoğlu çıkarıldığı mahkemece gözaltına alındı. Peki Fatih Göksel Aydoğduoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Göksel Aydoğduoğlu oynadığı dizi ve filmler!
FATİH GÖKSEL AYDOĞDUOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Dizi ve filmlerde oyunculuk yapan müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu, pedofiliden gözaltına alınunca bilgisayar ve cep telefonundan daha bir çok iğrençlikler çıktı. Aydoğduoğlu'nun Twitter'da yaptığı pedefili paylaşımların dışında küçük yaştaki erkek ve kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı da belirlendi.
Emniyette ifade veren oyuncu söz konusu hesapların kendisine ait olduğunu kabul etti. 2014 ila 2016 yılları arasındaki paylaşımları sadece eğlence amacıyla yaptığını ileri süren Aydoğduoğlu, 18 yaşından küçüklere ilgi duymadığını, yetişkin kadın ve erkeklerden hoşlandığını söyledi.
İfadesi alınan Aydoğduoğlu, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.
İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ!
Daha öncede Beyoğlu'nda polis kontrolü sırasında sahte polis kimliğiyle yakalanan Fatih Göksel Aydoğduoğlu , kimliği kendisinin tasarladığını itiraf edince hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.