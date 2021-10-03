Sosyal medyada pedofili içerikli paylaşımlar yapan ve küçük yaştaki kız ve erkek çocuklara cinsel içerikli mesajlar gönderen oyuncu Fatih Göksel Aydoğduoğlu Twitter'ın radarına girince hapsi boyladı. Twitter, bazı hesaplardan pedofili içeren paylaşımlar yapıldığını tespit edince durumu Bilişim Dairesi Başkanlığı'na ihbar etti. Araştırmalar neticesinde hesapların Fatih Göksel Aydoğduoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Aydoğduoğlu çıkarıldığı mahkemece gözaltına alındı. Peki Fatih Göksel Aydoğduoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Göksel Aydoğduoğlu oynadığı dizi ve filmler!

FATİH GÖKSEL AYDOĞDUOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Dizi ve filmlerde oyunculuk yapan müzisyen Fatih Göksel Aydoğduoğlu, pedofiliden gözaltına alınunca bilgisayar ve cep telefonundan daha bir çok iğrençlikler çıktı. Aydoğduoğlu'nun Twitter'da yaptığı pedefili paylaşımların dışında küçük yaştaki erkek ve kız çocuklarına cinsel içerikli mesajlar attığı da belirlendi.