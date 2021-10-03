4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü resimli mesajlar - sözler! 4 Ekim Hayvanları Koruma günü şiirleri, etkinlikleri, sloganları 2021!

Tercih ve seçim şansı olmayan patili dostlarımıza yalnız bir gün değil her gün aynı özeni gösterelim, can dostlarımıza sahip çıkalım. 4 Ekim Sokak Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.

Karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım. 4 Ekim hayvanları koruma günü kutlu olsun.

Hayvanların yaşam hakkını ve yaşam alanlarını korumak bizim elimizde. Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım ! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Sevgi En Büyük Koruyucudur. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun.

Bir gün değil her gün sevmek ve korumak yaşama hakkına saygı duymamız lazım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun. -Hz. Muhammed

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.