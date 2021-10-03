4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü resimli mesajlar - sözler! 4 Ekim Hayvanları Koruma günü şiirleri, etkinlikleri, sloganları 2021!

Hayvanları Koruma Günü sözleri mesajları! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedir? Hayvanları Koruma Günü'nde sosyal medyada yada WhatsApp gruplarında sempatik arkadaşlarımız hayvanlar için mesajlar paylaşılıyor. Arkadaşlarımızın bu özel gününde farkındalık oluşturmak amacıyla Hayvanları Koruma Günü sözleri mesajları haberimizde!
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ NEDİR?
Dünya Hayvanları Günü, sinolog Heinrich Zimmermann tarafından başlatıldı. 24 Mart 1925'te Almanya'nın Berlin kentindeki Spor Sarayında ilk Dünya Hayvanları Günü'nü düzenledi. Bu ilk etkinliğe 5.000'den fazla kişi katıldı. Etkinlik ilk kez 1929'da 4 Ekim'e taşındı. Başlangıçta sadece Almanya, Avusturya, İsviçre ve Çekoslovakya'da kabul gördü. Zimmermann her yıl Dünya Hayvan Gününün tanıtımı için yorulmadan çalıştı. Son olarak, Mayıs 1931'de İtalya'nın Floransa kentinde düzenlenen Uluslararası Hayvanları Koruma Kongresi'nin bir kongresinde, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü evrensel bir gün yapma önerisi oybirliğiyle kabul edildi.
HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ MESAJLARI
Bugün değil, her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.
Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.