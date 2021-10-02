Kayserispor mu? Trabzonspor mu?

Trabzonspor'un Süper Lig'de 19 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Karadeniz Fırtınası, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son olarak geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a kaybetmişti. O maçtan sonra çıktığı 19 maçta 8 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. Karadeniz Fırtınası deplasmanlarda bu sezon 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Zorlu maç saat 16.00'da başlayacak.

EMRE AKDENİZ'İN GÖZÜNDEN KAYSERİSPOR:

Yukatel Kayserispor ligde 7 maçta aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 11 puana ulaştı. Evinde yenilmeyen Sarı-Kırmızılılar şampiyonluk adayı Trabzonspor karşısında kazanarak üst sıralara hamle yapmayı planlıyor. Ev sahibi Kayserispor'da sakatlığı bulunan Ali Kerimi bu maçta forma giyemeyecek.

KAYSERİSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Attamah, Emrah, Mensah, Cardoso, Thiam

BİR GÖRÜŞ: Kayserispor'un ilk büyük maç tecrübesi evinde Galatasaray'a karşıydı. O maçta doğru oyunla skor almayı başardılar. Trabzonspor karşısında da stratejik hamleler yapacaklardır. Topu rakibine verip kontra ataklarla sonuca gitmek isteyeceklerdir. Savunmayı delici özelliği bulunan Bernard Mensah'ın rakip kaleye atacağı boş koşular da maçın sonucunu etkileyebilir.

ONUR KOÇHAN'IN GÖZÜNDEN TRABZONSPOR:

Trabzonspor, milli ara öncesinde bir kez daha puan kaybı yaşamak istemiyor… Abdullah Avcı'nın öğrencileri Kayseri deplasmanında cezalı stoperleri Hüseyin Türkmen ve Vitor Hugo'dan yararlanamayacak. Ayrıca Dorukhan Toköz, Abdülkadir Parmak ve Koita sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almıyor. Trabzonspor ile oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Kayserispor, tek galibiyetini Mayıs 2017'de deplasmanda aldı.

TRABZONSPOR'UN MEHTEMEL 11'İ: Uğurcan, Peres, Edgar, Denswil, İsmail, Berat, Hamsik, Djaniny, Bakasetas, Nwakaeme, Cornelius

BİR GÖRÜŞ: Trabzonspor, Kayserispor maçına tempolu ve hızlı bir giriş yapacaktır… Abdullah Avcı'nın bu maçta da en büyük kozu yine hücum hattı olacaktır. Trabzonspor'un bu maçta da hücum anlamında sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Savunmada ise Edgar ile Denswil'in uyumunu merak ediyorum. İkili ilk kez yan yana oynayacak. Stoper performansı da skor için belirleyici etkenlerden…