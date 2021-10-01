Venom Let There Be Carnage 2 ne zaman çıkacak? Venom 2 Zehirli Öfke karakterleri, oyuncuları kimdir? Venom 2 Türkiye vizyon tarihi!

VENOM 2'NİN KONUSU NEDİR?

Venom 2 Zehirli Öfke filminin konusu da çok merak ediliyor. Çizgi romanlarda Carnage karakteri ilk kez The Amazing Spider-Man ile ortaya çıkmıştı. Woody Harrelson'ın canlandırdığı Carnage, Türkçe adıyla Kandöken olarak bilinmektedir. Tom Hardy'nin canlandırdığı Venom'un çok daha karanlık versiyonu olarak yaratılan Carnage, psikopat, yani duygulara sahip olmadığı biliniyor.

Bu nedenle büyükannesini iterek öldürdüğü, annesinin köpeğine işkence ettiği, gönderildiği çocuk esirgeme kurumunun müdürünü öldürdüğü gibi çocukluk detaylarına çizgi romanlarda yer veriliyor. Sonunda bir seri katile dönüşen Kasady, Eddie Brock ile aynı hapishaneye atılır. Brock'tan kopan bir symbiote parçasının Kasady'ye tutunması sonucu da ortaya süper kötü kahraman Carnage çıkar.

Cizgi roman evreninde Carnage o kadar güçlüdür ki, Spiderman onu yenmeyi başaramadığı için Venom ile işbirliği yapar. Ayrıca Tom Hardy'nin, Ağustos 2018'de üçüncü bir Venom filminde rol alması için imza attığını doğrulamasının ardından vizyona girmesi beklenen Spider-Man: No Way Home filminden sonra Venom'un 3. filmiyle birleşebileceği iddiaları bulunmakta.