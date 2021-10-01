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    • 01.10.2021 09:38
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    Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor 2021? Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği güncel fiyatları ve takmama cezası 2021!

    Havaların soğuması nedeniyle kış lastiği hakkında aramalar hız kazandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından, kış lastiği ne zaman hangi tarihte takılır? Kış lastiği takmak zorunlu mu? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor 2021?

    Havaların soğumasıyla birlikte kış lastiği zorunluğu hakkında tarih detayı araç sahipleri tarafından merak edilip araştırılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılmasını, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuyor. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından, kış lastiği ne zaman hangi tarihte takılır? Kış lastiği takmak zorunlu mu? İşte konu hakkında detaylar!

    KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

    Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecektir. Kurala uymayan araçların sürücülerine 835 TL ceza kesilecek.

    KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN HANGİ TARİHTE TAKILIR? KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?

    Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak.

        Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

        KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU HANGİ ARAÇLARI KAPSAR?

        Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

        Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlıyor.
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