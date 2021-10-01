Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına Dilek Albayrak adında genç bir kız ve eşi katıldı. Dilek Albayrak'ın canlı yayında anlattıkları Didem Arslan dahil herkesi gözyaşlarına boğdu. Annesi ve babasının kendisini yaşadığı köydeki neredeyse tüm erkeklere patates, ekmek gibi yiyecekler ve ya para karşılığı sattığını iddia eden genç kız daha sonra ailesinin gerçek ailesi olup olmadığından şüphe ettiğini, DNA desti yapmak istediğini ancak yapamadığını söyledi. Programın ardından sosyal medyada Dilek Albayrak hakkında bir çok paylaşım yapıldı. Genç kızın yardım çığlığı milyonlarca kişiye ulaştı. Peki Dilek Albayrak olayı nedir, gerçek mi? Dilek Albayrak annesi, ailesi kimdir, nereli, kaç yaşında?
DİDEM ARSLANLA VAZGEÇME DİLEK ALBAYRAK OLAYI NEDİR, GERÇEK Mİ?
Gaziantep'te ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Dilek Albayrak ailesi tarafından yıllarca istismar edildiğini iddia etti. 12 yaşından bu yana ailesinin kendisine madde kullandırarak başka adamlarla cinsel ilişkiye zorladıklarını anlattı.
DİLEK ALBAYRAK ANNESİ, AİLESİ KİMDİR, NERELİ?
Gaziantep'te doğup büyüdüğü köyde senelerce köydeki tüm erkeklere hep bir şeyler karşılığında satıldığını söyleyen Dilek, ''Bazen 1 kilo patates için, bazen de para için sattıkları oluyordu'' dedi. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programının canlı yayında yardım isteyerek ''Küçük kardeşimi de benim gibi kullanıyorlar, tüm ailem işin içinde, beni ve kardeşimi ailemden kurtarın!'' diye ağladı.
"ANNEM VE BABAM ODADA KALIP İZLİYORLARDI''
Didem Arslan Yılmaz'ın "Seni sattıktan sonra o sırada annen, baban ne yapıyor?" sorusuna Dilek, "Annem, babam oturup bizi izliyorlar." yanıtını verince stüdyo buz kesti. Arslan, bu sözlerin ardından gözyaşlarına boğuldu.
Dilek'in eşi Bahattin ise, "Bunlar ne ki. Daha çok şey var. Hepsini anlatacağım, zamanı gelince hepsini anlatacağım" dedi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA!
Gaziantep Valiliği de genç kızın cinsel istismar iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, ''Bahse konu olay televizyon yayınından yaklaşık 6 ay önce 5 Nisan 2021 tarihinde Şahinbey Mahallesi Gülpınar Mahallesi'nde meydana gelmiş ve İlçe Jandarma Komutanlığımız kolluk sahasında gerekli işlemlere başlanmıştır. Aile içerisinde yaşanan karşılıklı suçlamalar ve şikayetler üzerine konu adli makamlar tarafından takip edilmektedir.'' denildi.
AİLE, DİLEK HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU!
B.A. hakkında yapılan işlemden 2 gün sonra eşi D.A.'nın müracaatta bulunarak annesi S.T.'nin zorlamasıyla 13 yaşından itibaren cinsel istismara maruz kaldığı yönünde beyanda bulunduğu aktarılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
'''Verilen ifadeler ve suçlamalar sonucunda taraflar arasında husumet oluşmuştur ve açılan karşılıklı davalar devam etmektedir. Yayınlanan haberler üzerine olaya karıştığı iddia edilen kişilerden D.A.'nın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 12 kişilik grup, 24 Eylül 2021 günü Gaziantep Adliyesi'ne giderek iddialara yer veren televizyon programı ve iddialarda bulunan D.A. ve eşi B.A. hakkında suç duyurusunda bulunmuşlardır.
Adli makamlar tarafından dosya üzerinde gizlilik kararı bulunmakta olup her iki tarafın iddiaları ve iddialar üzerine yapılan işlemler dosyada mevcuttur. Adli süreç devam etmektedir. Bununla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz konuyu bütün yönleriyle takip etmektedir.''