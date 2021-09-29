Gözler oradaydı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! E-devlet üzerinden hemen yapın: 2 gün sonra bitecek!

ARAÇ MUAYENESİ İÇİN SÜRE 31 ARALIK'TA SONA ERECEK

Araç muayenesini zamanında yaptırmayanlardan aylık yüzde 5 fazla ücret alınıyor. Araç muayenesini 9 Haziran'a kadar yaptırmamış olanlar, bu yılın sonuna kadar yaptırmaları halinde aylık yüzde 5 fazla ücret ödemekten kurtulacaklar. Bunun yerine, Yİ-ÜFE'ye göre hesaplanmış güncelleme tutarı ile muayene ücretinin aslı alınacak.

E-DEVLET ŞİFRESİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER DURUMLAR

E-Devlet parolası PTT aracılığı ile alındıktan sonra mutlaka iptal edilememektedir. Vatandaşın T.C. Kimlik Numarası gibi (şifre değiştirme/güncelleme hali olsa bile) hayat boyu kullanacağı bir bilgidir. Uzun vakit sisteme giriş yapmaz ya da giriş yapmamayı tercih etseniz bile şifreniz aktif olarak kalmaktadır, rastgele bir pasif hale geçme ya da hesabı dondurma prosedürü olmamaktadır. E-Devlet şifrenizi unutur ya da kaybederseniz yine PTT'ye gitmenize lüzum yoktur, onun yerine E-Devlet resmi internet sayfası üstünde tespit edilen Şifremi Unuttum sekmesi aracılığı ile şifrenizi yenileyebilir ve yine sisteme giriş sağlayabilirsiniz.

Şifreyi güncellemek amacıyla ise sistemde kayıtlı cep telefonunuzun tanımlı olması lazım olur ve kayıtlı telefon numarasına gelen kodu eşleştirmeniz lüzummektedir. E-Devlet sistemi vatandaşa/kullanıcıya emniyet bağlamında 3 ayda bir şifre yenileme alternatifi önerir. Şifreyi değiştirip değiştirmeme ise tercihe bağlıdır. E-Devlet şifrenizi saklılık ve güvenliğiniz amacıyla hiç kimse ile paylaşmamanız lüzummektedir. Herhangi bir kamu kurumu sizden işlemler amacıyla e-devlet şifrenizi istemeyeceği gibi, iş müracaatı esnasında da bu bilgi sizden katiyen istenmez, istenemez de. Böyle bir hal ya da hadise ile karşılaşır iseniz mesul kurum ile iletişime geçerek şikâyette bulunabilir meşru yolları takip edebilirsiniz. Unutmadan, e-devlet parolası alım prosedürü PTT kanalı aracılığı ile 2 TL ücret ödenerek temin edilmektedir.