meb.gov.tr'de 28 Eylül İOKBS bursluluk sınavı sonuçları son dakika sonuçları! PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu T.C kimlik no ile sorgulama

meb.gov.tr: 2021 PYBS İOKBS bursluluk imtihan neticeleri öğrenme ekranı erişime açıldı. Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar içi düzenlediği bursluluk imtihanının sonrasında bir ay geçti ve neticelerin açıklanıp açıklanmadığı merak hususu olmuştu. Sonuçlar ise adaylara meb.gov.tr internet adresinden ilan edildi. Peki, meb.gov.tr 2021 İOKBS PYBS sınav sonuçları öğrenme ekranı TC ile giriş nasıl yapılır? İşte bilinmesi gerekenler
PYBS İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) neticeleri açıklandı. Yurt içinde 791 merkezde, 3 bin 489 bina ve 54 bin 189 salon ile KKTC'de bir merkezde 5 Eylül 2021'de yapılan İOKBS sonuçları, www.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
Sınava, 617 bin 439 öğrenci katılmıştı.
PYBS İOKBS bursluluk sınav sonucu T.C kimlik no ile sorgulama
BURSLULUK SINAVI TABAN - TAVAN PUANLARI
Bursluluk imtihanı taban puanları her yıl değişiklik gösterse de ortalama olarak lüzum puanlar şu şekildedir:
Diğer kontenjanı amacıyla 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir.
Öğretmen çocukları amacıyla 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir
Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet doğrultusundan korunun çocuklar amacıyla en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur.
2021 yıl amacıyla en düşük bursluluk imtihanı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.