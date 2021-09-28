Bursluluk parası ne kadar? 2021 bursluluk parası kaç TL? 2021 PYBS İOKBS ilköğretim, lise burs ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İOKBS bursluluk sınavı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlendi ve şimdi ise gözler sonuçlara çevrildi. Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin ne kadar ücret alacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
BURSLULUK PARASI NE KADAR 2021?
Henüz 2021 yılı için resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 15'ine kadar hesaplara ödenir.
YILLARA GÖRE BURSLULUK ÜCRETLERİ NE KADAR?
Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. daha önce kazanmışsanız Ekim ayında paranızı alacaksınızdır fakat genelde Kasım ayına sarkar