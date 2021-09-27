İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları için heyecan sürüyor ve gözler taban puanlarına çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen sınavın sonuçları 28 Eylül'de açıklanacak. Bu doğrultuda da da taban puanları ve sınavın kaç puanla kazanılacağı arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2021 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf bursluluk taban puanları kaç? İşte sınava dair bilgiler

İOKBS PYBS BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

İOKBS bursluluk sınavı 2021 yılı taban puanları henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Ancak 2020 yılında puanlar şöyleydi:

İşte İOKBS geçen yılın taban puanları: