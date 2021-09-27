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    • 27.09.2021 22:31
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    İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2021 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf bursluluk taban puanları kaç?

    Yüz binlerce öğrencinin katılımıyla 5 Eylül tarihinde yapılan İOKBS bursluluk sınavının sonuçları için heyecan arttı. Ortaokul ve lise öğrencileri sınav taban puanlarını ve kaç puanla sınavın kazanılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. MEB tarafından duyurulan takvimdeki bilgilere göre, sınav sonuçları 28 Eylül Salı günü meb.gov.tr adresinde öğrencilerin erişimine açılacak. Peki, İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2021 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf bursluluk taban puanları kaç? İşte merak edilen bilgiler

    İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2021 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf bursluluk taban puanları kaç?

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları için heyecan sürüyor ve gözler taban puanlarına çevrilmiş durumda. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen sınavın sonuçları 28 Eylül'de açıklanacak. Bu doğrultuda da da taban puanları ve sınavın kaç puanla kazanılacağı arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2021 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf bursluluk taban puanları kaç? İşte sınava dair bilgiler

    İOKBS PYBS BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?

    İOKBS bursluluk sınavı 2021 yılı taban puanları henüz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmadı. Ancak 2020 yılında puanlar şöyleydi:

    İşte İOKBS geçen yılın taban puanları:

    5. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

    5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

    5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

    5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

    5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

    6. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

    6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

    6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

    6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        7. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

        7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

        7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

        7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

        8. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

        8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

        8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

        8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

        9. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

        9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

        9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

        9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

        10. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

        10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

        10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

        10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

        10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

            11. SINIF BURSLULUK TABAN PUANLARI

            11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

            11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

            11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

            11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037
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            Haberler Güncel İOKBS PYBS bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? 2021 İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sınıf bursluluk taban puanları kaç?
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