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    • 27.09.2021 22:52
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    İOKBS PYBS bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı! meb.gov.tr 2021 İOKBS PYBS sınav sonuçları öğrenme ekranı TC ile giriş!

    Ortaokul ve lise öğrencileri 5 Eylül tarihinde yapılan İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarına odaklandı. İOKBS PYBS bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı, sınava katılım sağlayan öğrencilerin özellikle son saatlerde merakla araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sınav sonuçlarının 28 Eylül Salı günü açıklanacağını duyurmuştu. meb.gov.tr 2021 İOKBS PYBS sınav sonuçları öğrenme ekranı TC ile giriş hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde kapsamlı bir şekilde derledik.

    İOKBS PYBS bursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilir?

    İOKBS bursluluk sınav sonuçları yüz binlerce öğrenci tarafından merakla bekleniyor. 5 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Bu kapsamda İOKBS PYBS bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı hakkında araştırmalar artış gösterdi. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı son dakika açıklamasına çevrildi. Sonuçlar ise adaylara meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Peki, meb.gov.tr 2021 İOKBS PYBS sınav sonuçları öğrenme ekranı TC ile giriş nasıl yapılır? İşte bilinmesi gerekenler

    İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan sınav takvimine göre, İOKBS bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül Salı günü açıklanacak. Açıklamada hangi saatte açıklanacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

    İOKBS SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BURADA OLACAK

    İşte sınava dair tüm detaylar;

    BURSLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?

    Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.

    İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

    b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

    c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

        BURSLULUK SINAVI ŞARTLARI

        a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

        b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

        c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

            ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

            d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
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            Haberler Güncel İOKBS PYBS bursluluk sınav sonucu sorgulama ekranı! meb.gov.tr 2021 İOKBS PYBS sınav sonuçları öğrenme ekranı TC ile giriş!
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