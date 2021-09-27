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    • 27.09.2021 07:45
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    İOKBS PYBS bursluluk parası ne zaman, hangi aylarda ödenecek 2021? İOKBS PYBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf burs ücretleri ne kadar?

    2021 yılı İOKBS PYBS parasının hangi aylarda ödeneceği merak konusu oldu. PYBS bursunun yeni yılda ne kadar artacağı ile ilgili MEB tarafından gelecek açıklamalar büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bursluluk sınav sonuçları için geri sayım sürerken öğrenciler İOKBS burs ücretlerinin 2021 yılında ne zaman ödeneceğini ve burs parasının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı (İOKBS) kazanıp burs alacağınız günü iple çekiyorsanız bursunuz çok yakın bir tarihte ödenmeye başlıyor. Peki, 20211 İOKBS PYBS parası hangi aylarda ödenecek? 2021 İOKBS PYBS burs ücreti ne kadar? PYBS bursu ne zaman, hangi bankaya yatacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    İOKBS PYBS parası ne zaman, hangi aylarda ödenecek 2021?

    2021 PYBS İOKBS bursluluk parası hakkında aramalar hız kazanmaya başladı. Bursluluk sınav sonuçları için meraklı bekletiş sürerken öğrenciler 2021 bursluluk parasının ne kadar olduğu konusunda araştırmalara başladı. İOKBS burs ücretleri MEB tarafından belli oluyor. Ödemeye hak kazanan öğtrenciler bursların hangi aylarda hangi bankaya yatacağını araştırıyor. Peki, 2021 İOKBS PYBS parası hangi aylarda ödenecek? İOKBS PYBS burs ücreti ne kadar 2021? PYBS bursu ne zaman, hangi bankaya yatacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR? 2021 İOKBS BURS ÜCRETİ KAÇ PARA?

    Henüz 2021 yılı için resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 15'ine kadar hesaplara ödenir.

    BURSLULUĞA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALIDIR?

    Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmî okul müdürlükleri vasıtasıyla yapılacak olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sonlanmıştır.

        YILLARA GÖRE BURSLULUK ÜCRETLERİ

        Parasız yatılılık ve bursluluk ödemeleri her ay ödenir. Genelde ödemeler yaklaşık 10-15 gün gecikmeyle ödenir. daha önce kazanmışsanız Ekim ayında paranızı alacaksınızdır fakat genelde Kasım ayına sarkar

        Yıllara Göre Burs Ücretleri;

        2013 yılında burs ücreti: 398,72 TL

        2014 yılında burs ücreti: 438,89 TL

        2015 yılında burs ücreti: 473,47 TL

        2016 yılında burs ücreti: 530,24 TL

        2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL

        2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL

        2018 yılında aylık burs ücreti 234,70 TL

        2019 yılında aylık burs ücreti 260,40 TL

        2020 yılında aylık burs ücreti 290,66 TL

        2020 yılında aylık burs ücreti 310,00 TL

        HANGİ BANKAYA YATACAK?

        Not: Burs maaşları yapılan değişiklikle birlikte artık Vakıfbank hesaplarına yatırılmaktadır.

        İOKBS BURSLARI KİMLERE VERİLİR?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. 18 yaşına kadar alınabilen burs için bir sınav düzenlenmektedir.

        Her yıl 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin girdiği sınavda, açıklanan kontenjan kadar öğrencilere burs imkanı sağlanmaktadır.
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