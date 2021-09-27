İOKBS PYBS bursluluk parası ne zaman, hangi aylarda ödenecek 2021? İOKBS PYBS 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. sınıf burs ücretleri ne kadar?

2021 PYBS İOKBS bursluluk parası hakkında aramalar hız kazanmaya başladı. Bursluluk sınav sonuçları için meraklı bekletiş sürerken öğrenciler 2021 bursluluk parasının ne kadar olduğu konusunda araştırmalara başladı. İOKBS burs ücretleri MEB tarafından belli oluyor. Ödemeye hak kazanan öğtrenciler bursların hangi aylarda hangi bankaya yatacağını araştırıyor. Peki, 2021 İOKBS PYBS parası hangi aylarda ödenecek? İOKBS PYBS burs ücreti ne kadar 2021? PYBS bursu ne zaman, hangi bankaya yatacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!
BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR? 2021 İOKBS BURS ÜCRETİ KAÇ PARA?
Henüz 2021 yılı için resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 15'ine kadar hesaplara ödenir.
BURSLULUĞA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALIDIR?
Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmî okul müdürlükleri vasıtasıyla yapılacak olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sonlanmıştır.