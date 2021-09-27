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    • 28.09.2021 09:36
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    2021 PYBS İOKBS bursluluk sınav sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? PYBS İOKBS bursluluk sınav sonuçlarına nereden bakılır?

    Sabah saatlerinde yoğun bir şekilde Bursluluk imtihanı neticeleri duyuruldu mı 2021? Sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen imtihan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) doğrultusundan düzenleniyor ve şimdi gözler neticelere çevrildi. Peki meb.gov.tr: 2021 PYBS İOKBS bursluluk imtihan neticeleri öğrenme ekranı öğrencilerin erişimine açıldı mı? Başarılı öğrenciler imtihan neticesinde kazandıkları burs ile eğitim hayatını ekonomik olarak daha rahat geçirebiliyor. Peki bursluluk imtihanı neticeleri belli oldu mu?

    takvim.com.tr
    Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı 2021?

    Bursluluk imtihanı neticeleri duyuruldu mı 2021? meb.gov.tr: 2021 PYBS İOKBS bursluluk imtihan neticeleri öğrenme ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar içi düzenlediği bursluluk imtihanının sonrasında bir ay geçti ve neticelerin açıklanıp açıklanmadığı merak hususu oldu. Ekonomik olarak destek alabilmek isteyen öğrencilerin merak ettiği bursluk imtihanı neticeleri belli oldu mu?

    İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre İOKBS sınavı 28 Eylül'de açıklanacak.

    BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

    BURSLULUK SINAVI TABAN - TAVAN PUANLARI

    Bursluluk sınavı taban puanları her sene değişiklik gösterse de ortalama olarak gerek puanlar şu şekildedir:

    Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir.

    Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir

    Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur.

    2021 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.

        BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR? 2021 İOKBS BURS ÜCRETİ KAÇ PARA?

        Henüz 2021 yılı için resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 15'ine kadar hesaplara ödenir.

        BURSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

        Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.

        a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

        b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

        c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

        ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

        d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

        e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

        f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

        g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

        ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

        h. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

        ı. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdına işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacaktır.

        PYBS SINAVI NEDİR?

        Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu 6,7 ve 8 sınıflara SBS sınavından aldıkları puanların yüksekliğine göre verilmektedir. Ancak 5. Ve 9,10,11'nci sınıflara giden öğrenciler, sadece bu bursa özel yapılan sınava girmek zorundadır.

        Devlet parasız yatılılık bursu sınavı yılda bir kez sınıflara göre yapılmaktadır. Sorular genel değil, o yılın soruları olup, öğrencilerin bilgileri taze iken sınav yapılır. Sınavın kazanılması kolaydır. Çünkü devlet parasız yatılılık bursuna çok ciddi rakamlarda kişiye verilmektedir. Ancak sınavlar düşündürücü ve yoruma dayalıdır. Sınavda ne kadar başarılı olunursa, DPY bursunu almakta o kadar kolaydır. DPY bursunun sonuçları ise sınavdan 1 – 2 ay sonra açıklanır ve kazanıp, kazanamadığınızda buralarda belli olur. Kazanan kişiler gerekli bilgileri okulları aracılığıyla gönderir ve bursunu almaya başlar. Kazanamayan kişiler ise seneye eğer ki şartları uyuyorsa tekrar girebilir.
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        Haberler Güncel 2021 PYBS İOKBS bursluluk sınav sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? PYBS İOKBS bursluluk sınav sonuçlarına nereden bakılır?
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