2021 PYBS İOKBS bursluluk sınav sonuçları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? PYBS İOKBS bursluluk sınav sonuçlarına nereden bakılır?

Bursluluk imtihanı neticeleri duyuruldu mı 2021? meb.gov.tr: 2021 PYBS İOKBS bursluluk imtihan neticeleri öğrenme ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sık sık yapılır oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar içi düzenlediği bursluluk imtihanının sonrasında bir ay geçti ve neticelerin açıklanıp açıklanmadığı merak hususu oldu. Ekonomik olarak destek alabilmek isteyen öğrencilerin merak ettiği bursluk imtihanı neticeleri belli oldu mu?
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları henüz açıklanmadı. MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre İOKBS sınavı 28 Eylül'de açıklanacak.
BURSLULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
BURSLULUK SINAVI TABAN - TAVAN PUANLARI
Bursluluk sınavı taban puanları her sene değişiklik gösterse de ortalama olarak gerek puanlar şu şekildedir:
Diğer kontenjanı için 388,864 (10. sınıflar) en yüksek taban puan 460,72'dir.
Öğretmen çocukları için 152,052 (8. ve 9. sınıflar), en yüksek taban puan 444,155'tir
Yetiştirme yurdunda kalan ve devlet tarafından korunun çocuklar için en düşük taban puan 100 (hazırlık sınıfı), en yüksek taban puan ise 148,879'tur.
2021 yılı için en düşük bursluluk sınavı taban puanı en düşük 100, en yüksek 460,72 olarak belirlenmiştir.