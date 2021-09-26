Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Eylül 2021 açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? CTE son dakika duyuruları!

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Tarih belli oldu mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Daha önce yapılan açıklamada 30 Eylül'de biteceği açıklanan Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı büyük bir merak konusu. İşte CTE son dakika duyurular!
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Mahkum ve mahkum yakınlarını yakından ilgilendiren açık cezaevi izinleri 30 Eylül 2021 tarihinde sona eriyor.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?
Açık cezaevi izinleri uzatılmadı. En son açık cezaevleri izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı.