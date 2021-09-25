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    • 25.09.2021 15:06
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    Son dakika: Başkan Erdoğan TEKNOFEST'te

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özellikle teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği TEKNOFEST 2021'de. Başkan Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile alanda kurulan tribünlere geçerek öğrencilerle "Milli Kanatlar" isimli gösteriyi izledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e geldi.

    Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan, helikopterle TEKNOFEST 2021'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'na geldi.



    TEKNOFEST'in kırmızı pilot montunu giyen Erdoğan'a, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar tarafından TEKNOFEST şapkası takdim edildi.

    MİLLİ KANATLAR İSİMLİ GÖSTERİYİ İZLEDİ
    Erdoğan, Hürkuş ve Akıncı'nın da yer aldığı "Milli Kanatlar Gösterisi"ni izlemek üzere tribüne geçerken vatandaşları da selamladı.


    Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar ve öğrencilerle birlikte gösteriyi izledi.


    BAYRAKTAR TB2 GÖRÜNTÜLEDİ
    Başkan Erdoğan'ın TEKNOFEST alanına gelişi SİHA'lar tarafından böyle görüntülendi.

        ATAK, Gökbey, Hürkuş, Akıncı, F-16 ve Aksungur burada gösteri uçuşu yaptı.



        SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
        Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından da TEKNOFEST'e gideceğini duyurmuştu.

        Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



        "Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım."

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        Başkan Erdoğan TEKNOFEST’te
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