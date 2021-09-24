Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Ankara'da öğretmen ile bazı öğrenciler arasında yaşanan olay ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

İşte o paylaşım:

"AK Parti olarak vatandaşlarımızın dinsel tercihleri ve mezhep tercihlerinin tamamen kendilerine ait olduğunu düşünüyor, Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı asla kabul etmiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı temel çatımızdır.

Ankara'nın bir ilçesinde bir Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen hadise, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ankara Valiliği tarafından yakından takip edilmektedir. Peşin hükümlü açıklamalar yerine incelemelerin sonucu beklenmelidir.

Kardeşliğimize kasteden her sözün ve davranışın karşısındayız. Kardeşliğimiz herşeyin esasıdır. Vatandaşlarımızın bu konuda sosyal medyada ortaya atılan yalan haberleri dikkate almamasını istirham ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan Alevi-Sünni kardeşliğini en güzel şekilde ifade etmektedir: 'Türkiye, kurulan onca tuzağa rağmen nifak tuzağına düşmemiştir. Alevi ve Sünniler birbirlerinin yegane hamîleridir.'"

İDDİA EDİLEN OLAY

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda, M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, dersinde Alevileri hedef aldığı iddia edildi. Öğretmenin, 20 Eylül'deki ders sırasında "Alevi olanlar parmak kaldırsın" dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere "Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yöneltti. İddiaya göre M.K., "Biz Hazreti Ali'yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş" ifadelerini kullandı.



Bazı öğrencilerin, derste yaşananları ailesine anlatması ve okula gitmek istememesi üzerine veliler, M.K. adlı öğretmenle görüştü.



İddiaları kabul etmeyen M.K., velinin zülfikâr kolyesine işaret ederek "Zaten sormama gerek yok. Kimin ne olduğu belli. Boyunlarındaki kolyeden tanıdım kimin ne olduğunu" ifadelerini kullandı.

VEİLİLER OKUL MÜDÜRLÜĞÜNE ŞİKAYET ETTİ

Söz konusu derste yer alan bazı öğrencilerin, daha sonra Alevi öğrencilerle dalga geçtiğini de öne süren veliler ise okul müdürlüğüne şikâyette bulundu. Şikâyette, M.K'nin, "öğrenciler arasında kutuplaşmaya neden olduğu, öğrencilerin problem yaşamasına ve psikolojik olarak yıpranmalarına neden olacak şekilde davrandığı ve öğrencileri olumsuz yönde etkilendiği" belirtildi.



Okul müdürlüğünün ise "M.K. hakkında işlem yapılmadığını ve uyarıldığını, davranışın tekrarlanması durumunda işlem yapılacağını" söylediği kaydedildi.