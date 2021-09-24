Migros kimin 2021? Migros'un sahibi kimdir, ortakları kimler? Migros'un kaç şubesi var, ne kadar kazanıyor?

1954 tarihinde İstanbul'da kurulan Migros'un şu anda bünyesinde 48 hipermarket, 48 süpermarket, 72 Express mağaza bulunmaktadır. 1975 yılında iş adamı Vehbi Koç tarafından devralılmıştır. Koç Holding daha sonra hisselerini İngiliz şirketine devretmiştir. 2015 yılında da şirketin %40,25 hissesini Anadolu Grubu almıştır. Türkiye'deki zincir marketlerinden bir iolan Migros'un sahibi ve kazancı araştırılıyor. İşte Migros kimin 2021? Migros'un sahibi kimdir, nereli, ortakları kimler? Migros'un kaç şubesi var, ne kadar kazanıyor? sorularının yanıtları...

MİGROSUN SAHİBİ KİMDİR, ORTAKLARI KİMLER?

Türkiye'deki süpermarket zincirlerinden biri olan Migros Ticaret A.Ş.,Türkiye'de ilk kez 1954 yılında açıldı. Açılışını megakentte tanzim satışlarını da sunan, dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay yapmıştır.