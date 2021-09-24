Migros kimin 2021? Migros'un sahibi kimdir, ortakları kimler? Migros'un kaç şubesi var, ne kadar kazanıyor?

1954 tarihinde İstanbul'da kurulan Migros'un şu anda bünyesinde 48 hipermarket, 48 süpermarket, 72 Express mağaza bulunmaktadır. 1975 yılında iş adamı Vehbi Koç tarafından devralılmıştır. Koç Holding daha sonra hisselerini İngiliz şirketine devretmiştir. 2015 yılında da şirketin %40,25 hissesini Anadolu Grubu almıştır. Türkiye'deki zincir marketlerinden bir iolan Migros'un sahibi ve kazancı araştırılıyor. İşte Migros kimin 2021? Migros'un sahibi kimdir, nereli, ortakları kimler? Migros'un kaç şubesi var, ne kadar kazanıyor? sorularının yanıtları...
MİGROSUN SAHİBİ KİMDİR, ORTAKLARI KİMLER?
Türkiye'deki süpermarket zincirlerinden biri olan Migros Ticaret A.Ş.,Türkiye'de ilk kez 1954 yılında açıldı. Açılışını megakentte tanzim satışlarını da sunan, dönemin İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay yapmıştır.
1975'te hisseleri Koç Holding tarafından alındı. 1991 yılında halka açıldı. Migros 1990 yılının sonundan itibaren büyük mağazacılık uygulamasına geçti. Akabinde de 2005 yılında perakende zinciri Tansaş'ı satın aldı.
2020 yılında 2213 Migros şubesi, 61 Macrocenter şubesine yurt dışı operasyonları için 30 Ramstore şubesi vardır. Online operasyonlar için de Migros Sanal Market ve Migros Hemen vardır.
2007 yılında Koç Holding Migros'u satışa çıkardı. 2008'de hisselerini Moonlight Capital SA adlı İngiliz şirketine satmıştır. 2015 yılında ise şirketin %40,25 hissesini Anadolu Grubu satın almıştır.
Migros 2016'da Tesco Kipa'nın yüzde 95.5'ini 302 milyon Liraya satın aldı. 16 Mart 2018 tarihinde şirketten yapılan açıklamada, Makro Market'in sahibi olduğu Uyum Market'in toplam 56 şubesi ile Antalya'da faaliyet gösteren 17 adet Makro Market şubesinin 105 milyon lira bedel karşılığında Migros tarafından devralındığı açıklanmıştır.[5][6] Bu satın almayla birlikte Migros bünyesine 48 hipermarket, 48 süpermarket, 72 Express mağaza ile toplam 320 bin m² net satış alanı daha eklendi. Tesco Kipa'nın 20 ilde bulunan 26 AVM'si ile yurtiçi alışveriş merkezi sayısını da 30'a ulaştırdı.[7]
MİGROS'UN ÇALIŞAN SAYISI KAÇ?
Migros'un çalışan sayısı 2018 yılı sonu itibariyle 26.779'dur.
ANADOLU GRUBU HOLDİNG HAKKINDA
Anadolu Grubu'nun merkezi İstanbul'dadır. Türkiye dahil 19 ülkede faaliyet göstermektedir.
Grup, Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından 1950 yılında kuruldu. Dünya ölçeğindeki saygın markalarıyla; bira, meşrubat, otomotiv ve perakende alanlarına yoğunlaşan Anadolu Grubu, son yıllarda tarım, gayrimenkul, enerji ve sağlık sektörlerine yaptığı yatırımlarla faaliyet alanını genişletti.
Grubun halka açık olan şirketlerinden Adel Kalemcilik (ADEL), Anadolu Efes (AEFES), Anadolu Isuzu (ASUZU), Coca-Cola İçecek (CCOLA), Migros (MGROS) ve Yazıcılar Holding (YAZIC) hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.
YÖNETİM
Kamil Yazıcı ve İzzet Özilhan tarafından kurulan grup, halen iki aileye aittir. Grubun %68'ine Yazıcılar Holding, %32'sine ise Özilhan Sınai Yatırım sahiptir.
Grubun Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Özilhan'ın oğlu Tuncay Özilhan, İcra Başkanı ise Hurşit Zorlu'dur. Ayrıca yönetim kurulunda The Coca-Cola Company Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent de yer almaktadır.