İstanbul Deniz Taksi fiyatları ne kadar 2021? İBB Deniz Taksi seferleri neler, uygulaması nasıl indirilir? Soruları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İstanbul'da deniz taksiler suya indirildi. Hem araç trafiğini azaltacak hem de ulaşımı kolaylaştıracak İBB deniz taksiler hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Deniz taksi ücretleri ne kadar? 1 mil kaç km eder? İBB İstanbul Deniz Taksi seferleri neler? İşte tüm merak edilenler!
İBB İSTANBUL DENİZ TAKSİ FİYATLARI NE KADAR?
Deniz Taksilerde, taksimetre modeli ile sabit bir açılış ücreti olacak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek.
İstanbul İBB deniz taksi fiyatları açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacaktır.
DENİZ TAKSİ UYGULAMASI
Deniz taksileri kullanmak isteyenler mobil uygulama üzerinden çağrıda bulunacak. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek.
Daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak. Altı ay sonra, paylaşımlı taksi dolmuş modeline geçilecek.