İndi-bindi ücreti ise sarı taksilerde 15 TL iken, turkuaz taksilerde 19 TL, siyah taksilerde ise 25 TL'dir. Fiyat tarifesi İstanbul'un tamamında, köyler ve şehir yerleri ayrımı olmaksızın geçerlidir. Ayrıca gece-gündüz tarifesi ayrımı da yoktur.

Taksi ile bir yakadan diğer yakaya geçiş yapıyorsanız (örneğin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na), köprü geçiş ücretleri ve otoyol gişe ücretleri yolcu tarafından karşılanır. 2021 yılı fiyat tarifesine göre Avrasya Tüneli geçiş ücreti 46 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) geçiş ücreti 27.50 TL, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) 13.25 TL, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (2. Köprü) 13.25 TL, Osmangazi Köprüsü 147.50 TL'dir. Anadolu Otoyolu Çamlıca gişeleri 37.50 TL'dir.