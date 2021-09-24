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    • 24.09.2021 12:49
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    İstanbul Deniz Taksi fiyatları ne kadar 2021? İBB Deniz Taksi seferleri neler, uygulaması nasıl indirilir?

    İstanbul'da İBB tarafından üretilen deniz taksiler suya indirildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından deniz taksi fiyatları ve sefer saatleri merak edilip araştırılmaya başlandı. Deniz taksileri kullanamak isteyen yurttaşlar mobil uygulama üzerinden çağrı yaparak kullanabilecek. Hem ulaşımı rahatlatacak hem de vatandaşların evine işine daha az sürede ulaşmasını sağlayacak deniz taksilerde mil başına ücret eklenecek. Peki, Deniz taksi ücretleri ne kadar? 1 mil kaç km eder? İBB İstanbul Deniz Taksi seferleri neler? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    İstanbul Deniz Taksi fiyatları ne kadar 2021? İBB Deniz Taksi seferleri neler?

    İstanbul Deniz Taksi fiyatları ne kadar 2021? İBB Deniz Taksi seferleri neler, uygulaması nasıl indirilir? Soruları arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. İstanbul'da deniz taksiler suya indirildi. Hem araç trafiğini azaltacak hem de ulaşımı kolaylaştıracak İBB deniz taksiler hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Deniz taksi ücretleri ne kadar? 1 mil kaç km eder? İBB İstanbul Deniz Taksi seferleri neler? İşte tüm merak edilenler!

    İBB İSTANBUL DENİZ TAKSİ FİYATLARI NE KADAR?

    Deniz Taksilerde, taksimetre modeli ile sabit bir açılış ücreti olacak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek.

    İstanbul İBB deniz taksi fiyatları açıklanmadı. Açıklama geldiği takdirde takvim.com.tr'de yer alacaktır.

    DENİZ TAKSİ UYGULAMASI

    Deniz taksileri kullanmak isteyenler mobil uygulama üzerinden çağrıda bulunacak. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek.

    Daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak. Altı ay sonra, paylaşımlı taksi dolmuş modeline geçilecek.

        İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

        İstanbul'da 2021 yılından itibaren uygulanan güncel bordo veya sarı renkli taksi açılış ücreti 5,55 TL, kilometre başına ücreti ise 3,45 TL'dir. Turkuaz renkli taksilerde ise açılış ücreti 6,38 TL, km başına ücreti ise 3,99 TL'dir. Siyah renkli lüks taksilerde ise açılış ücreti 9,43 TL, kilometre başına ücreti de 5,84 TL'dir.

        İndi-bindi ücreti ise sarı taksilerde 15 TL iken, turkuaz taksilerde 19 TL, siyah taksilerde ise 25 TL'dir. Fiyat tarifesi İstanbul'un tamamında, köyler ve şehir yerleri ayrımı olmaksızın geçerlidir. Ayrıca gece-gündüz tarifesi ayrımı da yoktur.

        Taksi ile bir yakadan diğer yakaya geçiş yapıyorsanız (örneğin Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na), köprü geçiş ücretleri ve otoyol gişe ücretleri yolcu tarafından karşılanır. 2021 yılı fiyat tarifesine göre Avrasya Tüneli geçiş ücreti 46 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü) geçiş ücreti 27.50 TL, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü (Boğaziçi Köprüsü) 13.25 TL, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (2. Köprü) 13.25 TL, Osmangazi Köprüsü 147.50 TL'dir. Anadolu Otoyolu Çamlıca gişeleri 37.50 TL'dir.
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        Haberler Güncel İstanbul Deniz Taksi fiyatları ne kadar 2021? İBB Deniz Taksi seferleri neler, uygulaması nasıl indirilir?
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