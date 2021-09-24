Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.09.2021 16:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2021 17:41
    ABONE OL

    Happy Center sahibi kim, nereli? KİM Market sahibi nereli? Yavuz Altun kimdir, kaç yaşında?

    Vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla Happy Center sahibi kim, nereli? KİM Market sahibi nereli? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlarla mücadele konusunda zincir marketlere yönelik gerekli operasyonların yapılacağını açıklamasının ardından merak arttı. Türkiye’nin marketler zincirlerinden, çok fazla ziyaret edilen Happy Center ve Kim Marketlerin sahiplerinin kimler olduğu ve hayatlarına dair bilgiler merak konusu oldu. Happy Center sahibi Yavuz Altun’un ve KİM Market Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ersan’ın hayatına dair bilgiler haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Happy Center sahibi kim, nereli?

    Happy Center sahibi kim, nereli? KİM Market sahibi nereli? Yavuz Altun kimdir, kaç yaşında? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlarla mücadele konusunda "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonların yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor." açıklamasının ardından Happy Center ve KİM marketlerin sahipleri hakkında bilgiler merak konusu oldu. İşte detaylar...

    HAPPY CENTER SAHİBİ KİM?

    1988 yılında Tahtakale'de kırtasiye ve hırdavat işi yapan Altun Ailesi, eş zamanlı olarak Rami'de gıda toptancılığına da girdi. 1996 yılında ise perakende sektörüne Rammar Marketleri'yle birlikte adım attı. Şafak Gıda'nın sahipleri olan Karadağ ailesi ile Fatih'te ilk şubeyi birlikte açtıklarını söyleyen Yavuz Altun, 2006 yılına kadar ortaklığın devam ettiğini söyledi.


    Rammar'la yollar ayrıldıktan sonra perakende sektöründeki yatırıma iki şubeli Happy Center satın alınarak devam edildi. Zaman içinde yeni jenerasyonun da yönetime katılmasıyla büyüme hızlandı.

    Katlamalı bir büyüme stratejisi izlediklerini söyleyen Yavuz Altun sözlerini şöyle sürdürüyor: "Halen Türkiye'nin beş farklı şehrinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ağırlıklı olarak İstanbul'dayız. Marketlerimizin fiziksel ziyaretçi sayısı aylık 6 milyonu bulmuş durumda. Çalışan sayımız ise 5 binin üzerine çıktı."

    HAPPY CENTER HAKKINDA

    Perakende sektöründe özgün yaklaşımıyla farklı bir boyut kazandıran Altun Gıda 1969'dan beri gıda sektöründe ve 1996 yılından bu yana perakende sektöründe kaliteli ve güvenli hizmet veriyor. Altun Gıda yepyeni yüzü Happy Center ile müşterilerine artık daha iyi ve "güler yüzlü" hizmet vermek için çalışıyor. Varolan tüm şubelerini yenileyen, yeni şubeler açan ve açmaya da devam edecek olan Happy'nin sloganı "Alışveriş her yerden, mutlu alışverişler Happy'den yapılır." Müşterilerinin yaptığı alışverişten memnun ve mutlu ayrılmalarına çok önem veren Happy çalışanları bunu sağlamak için elinden geleni yapıyor.

    Zincir marketlerden fahiş fiyat ortaklığı! Milletin cebiyle oynayan marketler hangileri?

    Yaklaşık 50 yıldır ata-baba mesleği olan gıda işi, babamız Nadir Altun'un girişimiyle başlayan çok uzun bir serüven. Daha sonraları Şefik Altun ve biraderlerinin İstanbul Tahtakale'de distribütörlükleri ve bunun akabinde ailenin bir gurubunun Rami'de yaptığı gıda toptancılığı en nihayetinde perakende sektöründe buluşturdu. 1996 yılında sektöre Altun Gıda olarak başlayan şirketimiz Happy Center la birlikte gülümseyen felsefesi ve yepyeni gülen yüzüyle yerini almış oldu.

        KİM MARKET SAHİBİ KİM?

        Anonim Şirketi olarak faaliyet gösteren KİM Market'in Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ersan'dır.55 yaşındaki Erol Ersan, 1966 yılında Bitlis'te doğdu.

        1986 yılında İstanbul'a gelen Ersan Kardeşlerin ilk deneyimleri; baba Hikmet Ersan'ın memur ikramiyesi ile açılan Şirinevler'deki küçük bakkal dükkanıdır.

        Sonraki tecrübe Market ve Hipermarket olmuştur.

        Güneşli'de konumlanan 800 m2 lik Hipermarket, Kim marketlerin bugünkü zemini ve ilk şubesi olmuştur.

        Kim Marketleri'nin en yoğun şube sayısı İstanbul'dadır.

        İstanbul'dan sonra İzmir, İzmit ve Edirne gelmektedir. Toplamda 85 Şubesi bulunmaktadır.

        Kim Marketler Zinciri, şu an için 2500 kişiye istihdam sağlamaktadır.

        2013 yılında Ege'nin incisi İzmir de bulunan yerel marketler zinciri Denmar'dan satın aldıkları 11 şube ile yerelden ulusala geçiş yapan Kim Marketler Zinciri, Ülkenin 3'üncü büyük pazarı olan İzmir'de yatırımlarına devam etmekte olup, şu an için İzmir Buca Yıldız, İzmir Gaziemir, İzmir Karşıyaka, İzmir Çiğli Harmandalı, İzmir Sarnıç, İzmir Buca Kozağaç, İzmir Mavişehir, İzmir Görece, İzmir Evka-5, İzmir Şemikler, İzmir Pınarbaşı, İzmir Merkez Depo, İzmir Karabağlar, İzmir Egekent, İzmir Gaziemir Meydan marketleri olarak tüketicilerine hizmet etmektedir.

        KİM MARKET HAKKINDA

        Kim Marketler Zinciri 1997 Yılında Ersan Kardeşler tarafından ortaklık olmadan, öz sermaye ile kurulmuş bir Türk şirkettir.

        KİM Market Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ersan 1966 yılında Bitlis'te doğdu. Ergin Ersan, Erol Ersan ve Ercan Ersan Bitlis' de memur bir babanın evlatları olarak dünyaya gelmiş, ticareti genç yaşlarda öğrenmeye başlamışlardır. 1986 yılında İstanbul'a gelen Ersan Kardeşlerin ilk deneyimleri; baba Hikmet Ersan'ın memur ikramiyesi ile açılan Şirinevler'deki küçük bakkal dükkanıdır. Sonraki tecrübe Market ve Hipermarket olmuştur. Güneşlide konumlanan 800 m2 lik Hipermarket, bu gün ki Kim Marketlerinin zemini ve ilk şubesi olmuştur.

        Kim Marketleri'nin en yoğun şube sayısı İstanbul'dadır. İstanbul'dan sonra İzmir, İzmit ve Edirne gelmektedir. Toplam da 85 Şubesi bulunmaktadır.

        Kim Marketler Zinciri Şu an için 2500 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2013 yılında Ege'nin incisi İzmir de bulunan yerel marketler zinciri Denmar dan satın aldıkları 11 şube ile Yerelden Ulusala geçiş yapan Kim Marketler Zinciri, Ülkenin 3'üncü büyük pazarı olan İzmir'de yatırımlarına devam etmekte olup, şu an için İzmir Buca Yıldız, İzmir Gaziemir, İzmir Karşıyaka, İzmir Çiğli Harmandalı, İzmir Sarnıç, İzmir Buca Kozağaç, İzmir Mavişehir, İzmir Görece, İzmir Evka-5, İzmir Şemikler, İzmir Pınarbaşı, İzmir Merkez Depo, İzmir Karabağlar, İzmir Egekent, İzmir Gaziemir Meydan marketleri olarak tüketicilerine hizmet etmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ’Alevi-Sünni’ olayı hakkında peş peşe açıklamalar
        Haberler Güncel Happy Center sahibi kim, nereli? KİM Market sahibi nereli? Yavuz Altun kimdir, kaç yaşında?
            SON DAKİKA