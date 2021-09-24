Happy Center sahibi kim, nereli? KİM Market sahibi nereli? Yavuz Altun kimdir, kaç yaşında? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyatlarla mücadele konusunda "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonların yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor." açıklamasının ardından Happy Center ve KİM marketlerin sahipleri hakkında bilgiler merak konusu oldu. İşte detaylar...
HAPPY CENTER SAHİBİ KİM?
1988 yılında Tahtakale'de kırtasiye ve hırdavat işi yapan Altun Ailesi, eş zamanlı olarak Rami'de gıda toptancılığına da girdi. 1996 yılında ise perakende sektörüne Rammar Marketleri'yle birlikte adım attı. Şafak Gıda'nın sahipleri olan Karadağ ailesi ile Fatih'te ilk şubeyi birlikte açtıklarını söyleyen Yavuz Altun, 2006 yılına kadar ortaklığın devam ettiğini söyledi.
Rammar'la yollar ayrıldıktan sonra perakende sektöründeki yatırıma iki şubeli Happy Center satın alınarak devam edildi. Zaman içinde yeni jenerasyonun da yönetime katılmasıyla büyüme hızlandı.
Katlamalı bir büyüme stratejisi izlediklerini söyleyen Yavuz Altun sözlerini şöyle sürdürüyor: "Halen Türkiye'nin beş farklı şehrinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ağırlıklı olarak İstanbul'dayız. Marketlerimizin fiziksel ziyaretçi sayısı aylık 6 milyonu bulmuş durumda. Çalışan sayımız ise 5 binin üzerine çıktı."
HAPPY CENTER HAKKINDA
Perakende sektöründe özgün yaklaşımıyla farklı bir boyut kazandıran Altun Gıda 1969'dan beri gıda sektöründe ve 1996 yılından bu yana perakende sektöründe kaliteli ve güvenli hizmet veriyor. Altun Gıda yepyeni yüzü Happy Center ile müşterilerine artık daha iyi ve "güler yüzlü" hizmet vermek için çalışıyor. Varolan tüm şubelerini yenileyen, yeni şubeler açan ve açmaya da devam edecek olan Happy'nin sloganı "Alışveriş her yerden, mutlu alışverişler Happy'den yapılır." Müşterilerinin yaptığı alışverişten memnun ve mutlu ayrılmalarına çok önem veren Happy çalışanları bunu sağlamak için elinden geleni yapıyor.
Yaklaşık 50 yıldır ata-baba mesleği olan gıda işi, babamız Nadir Altun'un girişimiyle başlayan çok uzun bir serüven. Daha sonraları Şefik Altun ve biraderlerinin İstanbul Tahtakale'de distribütörlükleri ve bunun akabinde ailenin bir gurubunun Rami'de yaptığı gıda toptancılığı en nihayetinde perakende sektöründe buluşturdu. 1996 yılında sektöre Altun Gıda olarak başlayan şirketimiz Happy Center la birlikte gülümseyen felsefesi ve yepyeni gülen yüzüyle yerini almış oldu.