Happy Center sahibi kim, nereli? KİM Market sahibi nereli? Yavuz Altun kimdir, kaç yaşında?

HAPPY CENTER SAHİBİ KİM?

1988 yılında Tahtakale'de kırtasiye ve hırdavat işi yapan Altun Ailesi, eş zamanlı olarak Rami'de gıda toptancılığına da girdi. 1996 yılında ise perakende sektörüne Rammar Marketleri'yle birlikte adım attı. Şafak Gıda'nın sahipleri olan Karadağ ailesi ile Fatih'te ilk şubeyi birlikte açtıklarını söyleyen Yavuz Altun, 2006 yılına kadar ortaklığın devam ettiğini söyledi.



Rammar'la yollar ayrıldıktan sonra perakende sektöründeki yatırıma iki şubeli Happy Center satın alınarak devam edildi. Zaman içinde yeni jenerasyonun da yönetime katılmasıyla büyüme hızlandı.

Katlamalı bir büyüme stratejisi izlediklerini söyleyen Yavuz Altun sözlerini şöyle sürdürüyor: "Halen Türkiye'nin beş farklı şehrinde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ağırlıklı olarak İstanbul'dayız. Marketlerimizin fiziksel ziyaretçi sayısı aylık 6 milyonu bulmuş durumda. Çalışan sayımız ise 5 binin üzerine çıktı."