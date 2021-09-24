DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu - boş kontenjanlar 2021! DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri!

DGS ek tercih süreci için öğrenciler heyecanlı bekleyişe geçti. İlk tercihlerde herhangi bir okula geçiş yapamayan adaylar ek tercih sürecine odaklandı. DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılıyor. Peki, DGS ek yerleştirme ne zaman? DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? DGS ek tercih taban puanları ve geçiş bölümleri!
DGS EK TERCİH VAR MI?
DGS ek tercih var. Adaylar, ÖSYM'nin belirlediği tarih aralığında boş kalan kontenjanlardaki üniversite ve bölüm tercihinde bulunabilecek.
DGS EK TERCİH NE ZAMAN?
DGS ek tercih tarihlerine yönelik henüz bir duyuru yayımlanmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.