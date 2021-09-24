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    • 24.09.2021 16:05
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    BİM market kimin, sahibi kimdir? BİM market sahibi Mustafa Latif Topbaş kimdir, nereli, serveti ne kadar? BİM'in açılımı nedir?

    BİM market hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. BİM, Türkiye'nin büyük marketler zincirinden bir tanesidir. 1995 yılında 21 mağaza ile faaliyete başlayan BİM market zinciri hakkında arama motorlarında, 'BİM market kimin, sahibi kimdir? BİM market sahibi Mustafa Latif Topbaş kimdir, serveti ne kadar?' Sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. Haberimizde BİM ve BİM kurucusu hakkında merak edilen detayları sizler için derledik. İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    BİM market kimin, sahibi kimdir? BİM market sahibi Mustafa Latif Topbaş kimdir?

    BİM market zincirleri hakkında arama motorlarında gerekli detaylar araştırılıyor. Vatandaşlar, BİM market kimin, sahibi kimdir? BİM market sahibi Mustafa Latif Topbaş kimdir, nereli, serveti ne kadar? Sorularının yanıtını aramaya başladı. Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, 1995 yılında Türkiye merkezli bir market zinciridir. Haberimizde konuyla ilgili tüm bilgileri derledik. İşte detaylar!

    MUSTAFA LATİF TOPBAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Mustafa Latif Topbaş (d.1944) Türk iş insanıdır. 1995 yılında perakende mağazası BİM'in CEO'su ve kurucu ortağıdır.

    BİM MARKET HAKKINDA

    Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, 1995 yılında Türkiye merkezli bir market zinciridir. BİMCell markası ile GSM sektöründe de faaliyet gösterir.

    1995 yılında 21 mağaza ile faaliyete başlayan BİM, 2005 yılında halka açıldı. Süpermarket alanında faaliyette bulunan ve daha fazla ürün çeşidi satışını gerçekleştiren yeni modelini ise FİLE markasıyla 2015 yılında hizmete sundu.

    BİM, Türkiye'nin dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas ve Mısır'daki mağazaları 2020 yıl sonu itibarıyla Türkiye'de 8.407 (File süpermarketleriyle birlikte 8530) mağazası, Fas ve Mısır'daki mağazalarıyla birlikte toplam 9365 mağazası vardır.

        TARİHÇE

        1995 yılında faaliyetlerine 21 mağazayla başladı. Kurucu ortakları arasında Cüneyd Zapsu, Aziz Zapsu, Yasin El Kadı, Korkut Özal, Mustafa Latif Topbaş, Mehmet Fatih Saraç bulunur.

        ZİNCİR MARKET NE DEMEK?

        Benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip işletmeyi veya her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip en az on şubesi bulunan toptan ve perakende satış noktaları zincir market/mağaza olarak değerlendirilmektedir.
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        Haberler Güncel BİM market kimin, sahibi kimdir? BİM market sahibi Mustafa Latif Topbaş kimdir, nereli, serveti ne kadar? BİM'in açılımı nedir?
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