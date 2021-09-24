BİM market kimin, sahibi kimdir? BİM market sahibi Mustafa Latif Topbaş kimdir, nereli, serveti ne kadar? BİM'in açılımı nedir?

BİM market zincirleri hakkında arama motorlarında gerekli detaylar araştırılıyor. Vatandaşlar, BİM market kimin, sahibi kimdir? BİM market sahibi Mustafa Latif Topbaş kimdir, nereli, serveti ne kadar? Sorularının yanıtını aramaya başladı. Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, 1995 yılında Türkiye merkezli bir market zinciridir. Haberimizde konuyla ilgili tüm bilgileri derledik. İşte detaylar!
MUSTAFA LATİF TOPBAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Mustafa Latif Topbaş (d.1944) Türk iş insanıdır. 1995 yılında perakende mağazası BİM'in CEO'su ve kurucu ortağıdır.
BİM MARKET HAKKINDA
Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaltmasıyla BİM, 1995 yılında Türkiye merkezli bir market zinciridir. BİMCell markası ile GSM sektöründe de faaliyet gösterir.
1995 yılında 21 mağaza ile faaliyete başlayan BİM, 2005 yılında halka açıldı. Süpermarket alanında faaliyette bulunan ve daha fazla ürün çeşidi satışını gerçekleştiren yeni modelini ise FİLE markasıyla 2015 yılında hizmete sundu.
BİM, Türkiye'nin dışında Fas ve Mısır'da da faaliyet göstermektedir. Fas ve Mısır'daki mağazaları 2020 yıl sonu itibarıyla Türkiye'de 8.407 (File süpermarketleriyle birlikte 8530) mağazası, Fas ve Mısır'daki mağazalarıyla birlikte toplam 9365 mağazası vardır.