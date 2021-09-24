BİM market kimin, sahibi kimdir? BİM market sahibi Mustafa Latif Topbaş kimdir, nereli, serveti ne kadar? BİM'in açılımı nedir?

ZİNCİR MARKET NE DEMEK?

Benzer çeşitlilikteki tüketim mallarının hangi ad altında olursa olsun kısmen veya tamamen perakende satışının yapıldığı, aynı gerçek veya tüzel kişi sahipliğinde bir merkeze bağlı olarak faaliyet gösteren; içlerinden en az biri büyük mağaza niteliğini taşıyan en az beş şubeye sahip işletmeyi veya her biri dört yüz metrekarenin altında satış alanına sahip en az on şubesi bulunan toptan ve perakende satış noktaları zincir market/mağaza olarak değerlendirilmektedir.