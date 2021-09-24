A101 kimin ve sahibi kim? A101'in sahibi Turgut Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Turgut Aydın Holding serveti...

TURGUT HOLDİNG'E AİT OLAN MARKALAR

Holdingin temelleri 1958 yılında girişimci Turgut Aydın'ın İstanbul'da ticarete atılması ve 1976 yılında Dömeks şirketinin kurulmasıyla atılmıştır. Sahibi olduğu şirketlerin başarılı faaliyetleri sonucu Turgut Aydın Holding A.Ş. kurulmuş ve grup şirketleri holding bünyesinde toplanmıştır. 2014 yılı itibarıyla holding, perakende, denizcilik, sağlık, tekstil ve yapı gibi alanlarda faaliyet göstermektedir. Holding bünyesinde A101 marketleri, Memorial Sağlık Grubu, Aydın Örme, Pizza Lazza gibi şirketler yer almaktadır.

A101 HAKKINDA

Harca Harca Bitmez sloganıyla hafızalarımıza kazınan A101 hakkındaki bilgiler şöyle;

Şube sayısı;

Perakende sektörünün en yaygın zinciri olan A101, Türkiye'nin 81 ilinde, tüm ilçelerinde faaliyet göstermektedir. 2020 sonu itibariyle 10.001. marketi açan A101, büyümeye devam etmektedir. %100 yerli sermayeli A101, dünyanın en büyük market zincirleri arasında yer almaktadır. Türkiye'nin en yaygın zinciri olmanın yanı sıra 60.000 çalışanı ve 600'ün üzerinde tedarikçisi ile perakende sektörünün öncü şirketleri arasındadır.