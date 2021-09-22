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    • 22.09.2021 07:16
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    Sonbahar Mevsimi 2021 ne zaman başlıyor, bitiyor? Sonbahar Mevsimi özellikleri, tarihleri! Sonbahar Google'da Doodle oldu!

    Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından birisi olan Google anasayfasında zaman zaman yer alan Doodle'larla gündem oluyor. Google 22 Eylül Çarşamba günü Sonbahar Mevsimi 2021 ile dikkatleri üzerine çekti. Doodle'a tıkladığınızda üst kısımda sonbaharı simgeleyen yapraklar dökülüyor. Kullanıcıların hoşuna giden bu Doodle kısa sürede ilgi odağı oldu. Peki, Sonbahar Mevsimi 2021 ne zaman başlıyor, bitiyor? Sonbahar mevsimi özellikleri ve tarihleri nedir? İşte bilinmesi gerekenler...

    Sonbahar Mevsimi 2021 ne zaman bitiyor?

    Sabah saatlerinde Google'a herhangi bir konuda arama yapmak için giren kullanıcılar dikkat çeken bir Doodle ilgili karşılaştı. Dünyanın en popüler arama motorları arasında yer alan Google, Sonbahar Mevsimi 2021'i Doodle yaptı. Doodle'a tıkladığınız anda üst tarafından yaprakların dökülmesi de kullanıcıların dikkatini çekti. Peki, Peki, Sonbahar Mevsimi 2021 ne zaman başlıyor, bitiyor? Sonbahar mevsimi özellikleri ve tarihleri nedir? İşte tüm merak edilenler...

    SONBAHAR MEVSİMİ 2021

    Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.

    İşte sonbahar mevsimine dair bilinmesi gerekenler;

    SONBAHARIN BELİRTİLERİ

    Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir.

    Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.

    SONBAHAR GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?

    23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar.

        Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

        Ekinoks (gün-tün eşitliği, gece-gündüz eşitliği veya ılım olarak da bilinir .Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu.

        Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

        Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.
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        Haberler Güncel Sonbahar Mevsimi 2021 ne zaman başlıyor, bitiyor? Sonbahar Mevsimi özellikleri, tarihleri! Sonbahar Google'da Doodle oldu!
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