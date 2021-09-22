Sonbahar Mevsimi 2021 ne zaman başlıyor, bitiyor? Sonbahar Mevsimi özellikleri, tarihleri! Sonbahar Google'da Doodle oldu!

Sabah saatlerinde Google'a herhangi bir konuda arama yapmak için giren kullanıcılar dikkat çeken bir Doodle ilgili karşılaştı. Dünyanın en popüler arama motorları arasında yer alan Google, Sonbahar Mevsimi 2021'i Doodle yaptı. Doodle'a tıkladığınız anda üst tarafından yaprakların dökülmesi de kullanıcıların dikkatini çekti. Peki, Peki, Sonbahar Mevsimi 2021 ne zaman başlıyor, bitiyor? Sonbahar mevsimi özellikleri ve tarihleri nedir? İşte tüm merak edilenler...
SONBAHAR MEVSİMİ 2021
Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.
İşte sonbahar mevsimine dair bilinmesi gerekenler;
SONBAHARIN BELİRTİLERİ
Gündüzler kısalır, geceler uzar. Güneş, erken batar. Daha az ısı ve ışık verir. Serin, yağmurlu ve rüzgarlı günlerin sayısı artar. Kış mevsiminin habercisidir.
Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar. İğne yapraklı ağaçlar (Çam, ardıç vb.) yapraklarını dökmezler. Çiçeklerdeki çiçek sayısı azalır. Etraftaki otlar ve çimenler kurur.
SONBAHAR GÜNDÖNÜMÜ NEDİR?
23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar.