Sonbahar Mevsimi 2021 ne zaman başlıyor, bitiyor? Sonbahar Mevsimi özellikleri, tarihleri! Sonbahar Google'da Doodle oldu!

Sabah saatlerinde Google'a herhangi bir konuda arama yapmak için giren kullanıcılar dikkat çeken bir Doodle ilgili karşılaştı. Dünyanın en popüler arama motorları arasında yer alan Google, Sonbahar Mevsimi 2021'i Doodle yaptı. Doodle'a tıkladığınız anda üst tarafından yaprakların dökülmesi de kullanıcıların dikkatini çekti. Peki, Peki, Sonbahar Mevsimi 2021 ne zaman başlıyor, bitiyor? Sonbahar mevsimi özellikleri ve tarihleri nedir? İşte tüm merak edilenler...

SONBAHAR MEVSİMİ 2021

Sonbahar veya güz, yaz ile kış mevsimleri arasındaki mevsimdir. Güz, Hazan ve Bağ bozumu isimleriyle de anılır. Kuzey yarım kürede Eylül, Ekim ve Kasım; güney yarım kürede ise, Mart, Nisan ve Mayıs aylarına denk gelir.

İşte sonbahar mevsimine dair bilinmesi gerekenler;