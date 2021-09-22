Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor? İşte TBMM açılış tarihi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer ediniyor. 17 Temmuz tarihinde tatile giren Meclis'in gündeminde memurları ilgilendiren 3600 ek gösterge gibi önemli konular görüşülecek. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor? İşte TBMM açılış tarihine dair bilgiler...
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 17 Temmuz tarihinde tatile girmişti. Önemli maddelerin görüşüleceği TBMM 1 Ekim'de açılacak.
İşte son gelişmeler;
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekomünikasyon AŞ arasında "14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi.
Törende konuşan Bakan Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi.