SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 il için sarı 2 il için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Artvin ve Rize için turuncu kodlu uyarı yapılırken Giresun ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı