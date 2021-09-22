Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri)olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 il için sarı 2 il için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Artvin ve Rize için turuncu kodlu uyarı yapılırken Giresun ve Trabzon için sarı kodlu uyarı verildi.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.