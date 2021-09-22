Başkan Erdoğan'ın ABD'deki diplomasi trafiği sürüyor! Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta diplomatik temaslarını sürdürüyor.

New York'ta Yeni Türkevi'ni açan Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'nda da liderlere hitap etti. Erdoğan New York'ta önemli kabuller ve görüşmeler gerçekleştiriyor.

Başkan Erdoğan son olarak Hırvatistan Cumhurbaşkanı Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN GÖRÜŞTÜĞÜ LİDERLER

Erdoğan dün de birçok görüşme ve kabul gerçekleştirdi.

Erdoğan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Türkevi'nin açılışını yaptığı 20 Eylül tarihinde ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ardından Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.