Arda Yurtseven kimdir, öldü mü? Arda Yurtseven neden öldü, katili kim?

Arda Yurtseven kimdir, bulundu mu son dakika? Arda Yurtseven öldü mü, neden öldü, katili kim? 19 Eylül Pazar günü evden kursa gitmek için ayrılan Arda Yurtseven adlı 16 yaşındaki genç kayıplara karışmıştı. Şüpheli kaybın ardından Twitter ayağa kalkmış ünlü isimler dahil binlerce kişi Arda'nın sağ salim bulunması için çağrıda bulunmuştu. Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi olan Yurtseven hakkındaki son durum araştırılıyor. Gencin cep telefonunun sinyal verdiği ormanda bugün yapılan aramalarda önce bisikleti ardından cesedi bulundu. İşte detaylar...