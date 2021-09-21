Türkevi: New York'un kalbinde bir zamanının ötesinde bir mimari...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışı yapıldı. Başkan Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardığını ifade etti. Birleşmiş Milletlerin (BM) hemen yanı başında olması ve New York'un en prestijli noktalarından birinde yer alması Türkevi'ni Türkiye'nin son dönemdeki aktif dış politika hamlelerinin simgelerinden biri haline getirecek. İşte Yeni Türkevi'nden ilk görüntüler ve özellikleri.