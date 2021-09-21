Türkevi: New York'un kalbinde bir zamanının ötesinde bir mimari...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışı yapıldı. Başkan Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardığını ifade etti. Birleşmiş Milletlerin (BM) hemen yanı başında olması ve New York'un en prestijli noktalarından birinde yer alması Türkevi'ni Türkiye'nin son dönemdeki aktif dış politika hamlelerinin simgelerinden biri haline getirecek. İşte Yeni Türkevi'nden ilk görüntüler ve özellikleri.
New York'taki Yeni Türkevi Binası'nın açılışı törenle yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bu eserle beraber büyüklüğünü, birikimini ve artan gücünü yansıtan bir başyapıt ortaya çıkardığını belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023'e giden süreçte Türkevi binamız, uluslararası toplumdaki yerimizin de bir yansıması olacaktır." ifadelerini kullandı.
Birleşmiş Milletlerin (BM) hemen yanı başında olması ve New York'un en prestijli noktalarından birinde yer alması Türkevi'ni Türkiye'nin son dönemdeki aktif dış politika hamlelerinin simgelerinden biri haline getirecek.
LALE ŞEKLİNDE GÖĞE SÜZÜLEN TÜRKEVİ'NİN ÖZELLİKLERİ