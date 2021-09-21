Diyanet İşleri Ayetel Kürsi Faziletleri - Ayetel Kürsi Duası Arapça Ve Türkçe Okunuşu - AyetelKürsi Duası Okunuşu Ve Anlamı Nasıldır?

Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi Allah'ın kürsüsü zikredildiği suretiyle "Ayetü'l-kürsi" adıyla anılan bu ayet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle ilgi çeker. Kötülüklere karşı kalkan kıldığımız namazlarımızın akabinde okuduğumuz bu ayet, bizleri kötülerin şerrinden, bela ve musibetlerden korur. Hakkında pek çok hadis belirleme edilen bu ayetin fazlası fazileti bulunur. İşte sizin suretiyle hazırladığımız, Ayetel Kürsi duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali... Ayetel Kürsi'nin Türkçe okunuşu... Ayetel Kürsi duası okunuşu...