AYETEL KÜRSİ - AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU: Ayetel Kürsi Kaç Kez Okunmalı? Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir? AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı

Ayetel kürsi istek amacıyla kaç defa okunur?

Ayetel Kürsi'nin hatim adeti 313'tür. Bu amaçla 313 kez ayetel kürsi okuyanlar bu duayı hatim etmiş olurlar. Bunun yanı sıra yeterli zamanı olmayanlar ve bir talebi olanlarsa gene 170 kez ayetel kürsi okuyabilirler.

Adet iken Ayetel Kürsi okunur mu?

Ayetel kürsi ezberden okuma durumunda ise Kuran-ı Kerim'e dokunması gerekmediğinden okunabilmektedir. Burda ilgi edilmesi gereken en mühim konu ise gusül Abdesti bulunmasıdır. Ayetel Kürsi Adetliyken Okunur mu? ... Hanefî, Şâfiî ve Hanbelîlere göre tıpkı cünüp gibi âdetli ya da lohusa bayan da Kur'an okuyamaz.