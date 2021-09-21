AYETEL KÜRSİ - AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU: Ayetel Kürsi Kaç Kez Okunmalı? Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir? AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı

AYETEL KÜRSİ- AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU! Ayetel Kürsi'nin hatim adeti 313'tür. Bu amaçla 313 kez ayetel kürsi okuyanlar bu duayı hatim etmiş olurlar. Bunun yanı sıra yeterli zamanı olmayanlar ve bir talebi olanlarsa gene 170 kez ayetel kürsi okuyabilirler. Ayetel Kürsi, Bakara Suresi'nin 255. ayetidir. Anlamı itibariyle Allah'ın kürsüsü manasına sahiptir. Peki, Ayetel Kürsi ne vakit okunur? İşte Ayetel Kürsi okunuşu ve Türkçe manası ile Ayet-el Kürsi Arapça yazılışı ve Diyanet meali detayları içeriğimizde yer alabilirsiniz. Bu anlamda Arapça Ayetel Kursi yazılışı, faydaları, faziletleri de yer almaktadır. İlk sayfadan Ayet-el Kürsi duasının Türkçe okunuşunu Arapça görseli ile eş güdümlü görebilirsiniz.
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
"Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."