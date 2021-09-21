AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU: Ayetel Kürsi Kaç Kez Okunmalı? Ayetel Kürsi Okumak Neye İyi Gelir? AyetelKürsi Arapça Ve Türkçe Anlamı - AYETEL KÜRSİ

AYETEL KÜRSİ - AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU: Ayet'el-Kürsî, durak yerlerinin sayısınca 17, kelimeleri sayısınca 50, harfleri sayısınca 170, resuller ve ashabı kiram sayısınca 313 defa okuyan bireyin her talebi yerine gelir; cesareti artar. Halk arasında sevgi, saygısı ve itibarı çoğalır. Bakara Suresi'nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi Allah'ın kürsüsü zikredildiği suretiyle "Ayetü'l-kürsi" adıyla anılan bu ayet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle ilgi çeker. Kötülüklere karşı kalkan kıldığımız namazlarımızın akabinde okuduğumuz bu ayet, bizleri kötülerin şerrinden, bela ve musibetlerden korur. Hakkında pek çok hadis belirleme edilen bu ayetin fazlası fazileti bulunur. İşte sizin suretiyle hazırladığımız, Ayetel Kürsi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı sayfamızda.