AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU - Ayetel Kürsi Duası Arapça Ve Türkçe Okunuşu - Bakara Sûresi 255. Ayet-İ Kerîme Ayetel Kürsi Faziletleri

AYETEL KÜRSİ Arapça ve Türkçe okunuşu, Ayetel Kürsi duası fazileti, AyetelKürsi duası okunuşu ve anlamı nasıldır? Ayetel Kürsi Duası, Bakara Suresi'nin 255. ayeti olarak bilinmektedir. Ayetel Kürsi okunuşu ile insana huzur veren dualar arasında bulunmaktadır. Sizin amacıyla hazırladığımız bu içeriğimizden Ayetel Kürsi'nin okunuşu ile eş güdümlü Türkçe manası (meali) ile ilgili bilgi alabilirsiniz. Hem de içeriğimizde arapça Ayetel Kursi yazılışı, faydaları, faziletleri de yer almaktadır. İlk sayfadan Ayet-el Kürsi duasının Türkçe okunuşunu Arapça görseli ile eş güdümlü görebilirsiniz. Sonraki sayfalarda ise Ayet-el Kursi'nin tefsirini okuyabilirsiniz.
AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
- Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE ANLAMI
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla.
"Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür."