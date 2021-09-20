İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

VALİLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınak tesis ettikleri bilgisi üzerine 2 köy ve mezralarında Sokağa Çıkma Yasağı ilan edildiği belirtildi.



Yapılan açıklamada, şöyle denildi:



"Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Yenice, Doğanlı köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir."