İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı tebriği: Başarılar dilerim

İstanbul'daki 2 yıl gibi görev süresinde onlarca otobüsün ve metronun bozulması, metro çalışmalarının yavaşlaması, yurt dışından alınan milyarlarca dolarlık borç yüküne rağmen henüz bir kaynak üretilememesi, altyapı çalışmalarının sığlığı, atık tesislerinin kapatılması olmak üzere birçok garabete imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayalini sadece cumhurbaşkanı adaylığı süslüyor.

FRANSA ÜZERİNDEN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI MESAJI

Bütün kaynaklarını kendi PR'na harcıyan İmamoğlu, İstanbul'u unutmuş durumda. Tüm gelişmeler yaşanırken CHP'li İBB Başkanı'nın yeni mesajı dikkat çekti.

İmamoğlu, Fransa'da 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıklayan Sosyalist Parti'nin (PS) Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya başarılar diledi.

"YENİ YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR DİLERİM"