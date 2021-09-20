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    • 20.09.2021 13:15
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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı tebriği: Başarılar dilerim

    Başarısız yerel yönetimiyle İstanbul'da eleştirilerin odağında olan CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu, Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını açıklayan Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'yu tebrik etti. İmamoğlu'nun bu açıklaması, Millet İttifakı'nın adayı olmak için fırsat kolladığı ve önünü kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir mesaj olarak yorumlandı. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Ekrem İmamoğlu şansını zorluyor

    İstanbul'daki 2 yıl gibi görev süresinde onlarca otobüsün ve metronun bozulması, metro çalışmalarının yavaşlaması, yurt dışından alınan milyarlarca dolarlık borç yüküne rağmen henüz bir kaynak üretilememesi, altyapı çalışmalarının sığlığı, atık tesislerinin kapatılması olmak üzere birçok garabete imza atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hayalini sadece cumhurbaşkanı adaylığı süslüyor.

    FRANSA ÜZERİNDEN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI MESAJI

    Bütün kaynaklarını kendi PR'na harcıyan İmamoğlu, İstanbul'u unutmuş durumda. Tüm gelişmeler yaşanırken CHP'li İBB Başkanı'nın yeni mesajı dikkat çekti.

    İmamoğlu, Fransa'da 2022'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu açıklayan Sosyalist Parti'nin (PS) Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya başarılar diledi.

    "YENİ YOLCULUĞUNDA BAŞARILAR DİLERİM"

    Twitter'dan paylaşım yapan İmamoğlu, şöyle konuştu:

    "Arkadaşım ve meslektaşım Paris Belediye Başkanı Anne'ye Fransa'da cumhurbaşkanı adayı olarak yeni yolculuğunda başarılar dilerim."

    KENDİSİNİ YALANLADI

    Daha önce "Asla cumhurbaşkanlığına aday olmayacağım" sözlerini kullanan Hidalgo adaylık açıklamasında, "Cumhuriyetin tüm çocuklarına gelecek sunacağız" sloganını kullandı. Macron'a rakip olan sosyalist Paris Belediye Başkanı, ikircikli tutumu nedeniyle büyük tepki aldı.

    Hidalgo'ya seçimlerde pek şans verilmezken, oy oranının yüzde 7 ile 10 arasında değişkenlik gösterdiği belirtiliyor.

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