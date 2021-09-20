CHP’li vekil Alpay Antmen ceza yüzsüzlüğü

CHP Mersin Milletvekili ve Mersin Barosu eski Başkanı Alpay Antmen ve akrabası Ayşe Banu Atakan'ın yargı kapısını ısrarla çaldığı olay geçen yıl mayısta yaşandı.
Akrabası olan Banu Atakan 23 Haziran 2019 seçimlerinden bir gün önce TEM Otoyolu İstanbul Ümraniye mevkiinde "emniyet şeridini ihlal" gerekçesiyle bin 2 lira trafik cezası kesildi.
CHP'li Alpay Antmen ise kendisine ait olmayan araç ve ceza için itirazda bulundu. Banu Atakan da kendi adına kayıtlı aracını Antmen'e tahsis ettiğini ve olay anında fiilen onun kullanımında olduğunu belirterek itiraz dilekçesine imza attı.