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    • Güncel
    • 19.09.2021 13:34
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    • 19.09.2021 13:34
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    Islak kek tarifi! Kolay ve lezzetli kakaolu ıslak kek sosu nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktalar…

    Özellikle mutfakta vakit geçirmeyi ve sevdiklerine sunum yapmayı sevenler ıslak kek tarifi, kolay ve lezzetli kakaolu ıslak kek sosu nasıl yapılır? Sorularına yanıt arıyor. Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan küçükten büyüğe herkesin severek yediği lezzetlerden biri olan ıslak kekin özellikle sos kıvamının güzel ayarlanması gerekir. Peki Kolay ve lezzetli kakaolu ıslak kek sosu nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktalar nelerdir? İşte bilgiler…

    takvim.com.tr
    Islak kek tarifi!

    Islak kek tarifi! Kolay ve lezzetli kakaolu ıslak kek sosu nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktalar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tatlı sevenler ya da misafirlerine çay saatlerinde sunmak isteyen kişiler çok fazla yapılan ve yiyenlerin çok beğendi kakaolu ıslak kek tarifinin ne olduğunu internet üzerinden bulmak ve evinde denemek istiyor. İşte gerekenler…

    PRATİK VE LEZZETLİ ISLAK KEK TARİFİ

    Malzemeler:

    3 adet yumurta
    1,5 su bardağı şeker
    1,5 su bardağı süt
    1 su bardağı sıvı yağ

    1 paket kakao (25g) 1 paket kabartma tozu
    1 paket vanilya
    2 su bardağı un (elenmiş)

    Üst sosunu hazırlama için
    1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)
    1,5 su bardağı süt

    Üzeri için:
    Ceviz

        Yapılışı:

        Islak kek tarifi için ilk olarak yumurta, şeker iyice çırpıldıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpılır.
        Kekimizi ıslatmak için bu karışımdan bir su bardağı ayrılır.
        Kalan karışıma kabartma tozu, vanilya ve elenmiş un karıştırılarak kek hamuru oluşturulur.
        Yağlanmış tepsiye ya da borcama dökülerek 170 derecede fırına sürülür, yaklaşık 35 dakika pişirilir. Benim kullandığım borcamın ölçüsü 28*22 cm.
        Keki beklerken üzeri için ayırdığınız karışımı uygun bir tavaya alarak üzerine süt ilave edilir ve ocakta 5 dakika kaynatılır.
        Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yani 10 dk kadar sonra dilimlenir, üzerine yavaş yavaş ılıyan sos her yerine gelecek şekilde dökülür.
        Üzerine iri parçalanan ceviz serpilir.
        Kekin sosu güzelce çekmesi için 2-3 saat dinlendirildikten sonra ıslak kek servis edilebilir.
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