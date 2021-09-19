Islak kek tarifi! Kolay ve lezzetli kakaolu ıslak kek sosu nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktalar neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tatlı sevenler ya da misafirlerine çay saatlerinde sunmak isteyen kişiler çok fazla yapılan ve yiyenlerin çok beğendi kakaolu ıslak kek tarifinin ne olduğunu internet üzerinden bulmak ve evinde denemek istiyor. İşte gerekenler…
PRATİK VE LEZZETLİ ISLAK KEK TARİFİ
Malzemeler:
3 adet yumurta
1,5 su bardağı şeker
1,5 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kakao (25g)
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 su bardağı un (elenmiş)
Üst sosunu hazırlama için
1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)
1,5 su bardağı süt
Üzeri için:
Ceviz