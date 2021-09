Bakara Suresi'nin 255'inci Ayet-i Kerimesi Ayetel Kürsi okunuşu dinle! AYETEL KURSİ OKUNUŞU! Ayetel Kürsi duası Türkçe ve Arapça anlamı fazileti

AYET-EL KÜRSİ HANGİ SUREDE YER ALIR?

Ayetel Kürsi de Bakara Suresi'nin 255'inci Ayet-i Kerimesidir.

AYET-EL KÜRSİ KONUSU



Ayetel Kürsi her ne kadar bir sure olmasada namazlarda, tesbihlerde okunabilir. Ayet-el Kürsi duası veya suresi olarak bilinse de Bakara Suresinin içinde yer alan bir ayettir. Her ne kadar ayetel kürsi bir sure olmasa da namazlarda okunabilmektedir. Ayetel Kursi Allah'ın (cc) kendini anlatmakta olduğu bir ayettir, türkçe mealine bakarak bunu görebilirsiniz.

Ayetel Kürsinin Fazileti hakkında Peygamber Efendimiz (S.a.v.) bazı ashabına:

''Yatağına geldiğin vakit Ayetel Kürsi'yi oku, muhakkak ki Allah Teala sana bir melek müekkel kılar, sabaha kadar seni şeytanın şerrinden muhafaza eder.'' buyurmuşlardır.

Ayetel kürsiyi ezberlemek namazda okunan diğer kısa surelere göre biraz daha zordur. Ama din adamları ezberleyemezseniz bile gerekirse bir kağıda yazın ve yanınızda bulundurarak okumayı tavsiye etmektedir.

Peygamber Efendimiz (S.a.v.) şöyle buyurmuşlardır;

"Ayet-el Kürsi ayetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar." (Hakim)

"Her farz namazdan sonra Ayetel Kürsi'yi okuyanın cennete girmesi için hiçbir engel yoktur." (Nesai)

"Her kim Ayet el Kürsi'yi ve Bakara Suresinin sonunu sıkıntılı, kederli anında okursa Allah (cc) ona yardım eder" (Suyuti)