Bakara Suresi'nin 255'inci Ayet-i Kerimesi Ayetel Kürsi okunuşu dinle! AYETEL KURSİ OKUNUŞU! Ayetel Kürsi duası Türkçe ve Arapça anlamı fazileti

AYET-EL KÜRSİ TEFSİRİ

Diyanetin tefsirine göre Bakara suresinin 255. ayetinin içinde Allah'ın kürsüsü zikredildiği için "Âyetü'l-kürsî" adıyla anılan bu ayet hem muhtevası hem de üstün özellikleri sebebiyle dikkat çekmiş, hakkında hadisler varit olmuş, çok okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i şehadet ve İhlas sureleri nasıl İslam inancının özünü ihtiva ediyor ve insanlara Allah Teâlâ'yı tanıtıyorsa Âyetü'l kürsî de bu özelliği taşımaktadır. Bir önceki ayette peygamberlerin getirdiği bunca ayet ve "beyyine"ye (imana götüren işaret ve delil) rağmen insanların ihtilafa düştükleri, kiminin küfrü kiminin imanı tercih ettiği zikredilmişti. İnsanı imana götüren deliller, aklını kullanarak üzerinde düşüneceği "kendisinde ve yakından uzağa çevresinde (enfüs ve âfâk)", peygamberleri desteklemek üzere Allah'ın onlara lutfettiği mucizelerde ve vahiy yoluyla yapılan "sağlam delillere dayalı sözlü açıklamalar"da görülmektedir. Bakara suresi 255. ayeti gerçek mabudu arayanlar için eşsiz ve başka hiçbir kaynaktan elde edilemez bir delildir.

AYET-EL KÜRSİ KELİME ANLAMI

Kürsi kelime anlamı olarak; taht, koltuk anlamlarına gelir. Kök anlamı ile belli parçaların bir araya toplanmasından, üst üste eklenmesinden oluştukları için sandalye, koltuk, taht gibi üzerine oturulacak eşyaya kürsi denilmektedir. Kur'an'da Allah'ın da bir kürsisi olduğu, bu kürsinin gökleri ve yeri içine aldığı belirtilir. İşte bu ayet bu özelliği nedeniyle Kürsi Ayeti (Ayet-ül Kürsi) olarak adlandırılır.

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BAKARA SURESİ TEFSİRİ

Sûrenin ilk âyetlerinin hicretten sonra Medine'de ilk nâzil olan âyetler olduğu kabul edilir. Bununla beraber bütün Kur'ân-ı Kerîm'in en son nâzil olduğu rivayet edilen "vetteķū yevmen = واتّقوا يوماً " âyeti de yine bu sûrededir (âyet 281). Buna göre hicretten sonra inmeye başlayan sûrenin nüzûlü dokuz on yıl sürmüş ve bütün Medine devri boyunca devam etmiştir. Âyet sayısı ihtilâflı olmakla birlikte Kûfeliler'in sayımına göre 286'dır. Fâsıla*ları, "kalk düşünelim" anlamına gelen ( قم لندبر ) sözündeki ( ب، د، ر، ق، ل، م، ن ) harfleridir.

Bakara sûresine ayrıca içindeki Âyetü'l-kürsî'den (âyet 255) dolayı Sûretü'l-kürsî, ihtiva ettiği hükümlerin çokluğu sebebiyle Füstâtü'l-Kur'ân adları da verilmiştir. Sûrenin biri "senâm" (zirve), diğeri "zehrâ" (parlak beyaz, nurlu) olmak üzere iki de lakabı vardır. Nitekim üçüncü sûre olan Âl-i İmrân ile birlikte bu iki sûreye "Zehrâvân" denilmiştir. Türkçe'de "hatim başı" veya "büyük elif-lâm-mîm" diye de adlandırılır. Ancak en meşhur adı Bakara'dır. Arapça'da "sığır, inek" anlamına gelen bu söz sûrede genel olarak sığır cinsi için değil bir tek inek için kullanılmıştır. Tevrat'ın Tesniye bölümünde de yer aldığı üzere (21, 1-9) Hz. Mûsâ devrinde, İsrâiloğulları arasında fâili bulunamayan bir cinayetten dolayı diyet olarak kurban edilmesi gereken bu ineğin bazı özellikleri vardı. Peygamberlere ayrıntılı sorular sormanın uygun olmadığı yolunda birtakım uyarıları da ihtiva eden bu hikâye Kur'ân-ı Kerîm'de yalnızca bu sûrede geçmektedir (âyet 67-71).

Bakara sûresi yalnızca sayfa ve âyet adedi bakımından Kur'an'ın en uzun sûresi değil, aynı vakitte amacıylae aldığı hususların çokluğu ve detaylılığı bakımından da çok yönlü bir sûresidir. Sûrede başta iman temelleri olmak üzere insanın yaratılışı, kıblenin değişmesi, namaz, oruç, hac, sadaka, boşanma, nesep, nafaka, borçların kaydedilmesi gibi pek çok mevzuya yer verilmiştir. Bunlar direk doğruya ya da dolaylı olarak dini ve dindarlığı ilgilendiren meselelerdir. İslâmiyet'in ilerleme ve yayılma süreci içersinde değişik günlerde gündeme gelmiş olan bu konular, daha evvelce ya da daha sonra nâzil olan diğer sûrelerdeki âyetlerle de temaslidir. Uzun Aralıklarla seksiyon seksiyon inen ve birbirinden değişik hususları ihtiva eden sûrenin nüzûlünü tek sebebe bağlı olarak tanımlamak olası görünmemektedir. Bununla birlikte sûrenin muhtevası anlatılırken yeri geldikçe o kısmın nüzûl sebebine de işaret edilecektir.

Dikkatle incelendiği vakit baştan sona sûrede ön planda tutulan ana hedeflerin üç noktada yoğunluk kazandığı görülür. 1. İslâm dininin iman temellerinı tanımlamak, özellikle Âyetü'l-kürsî'de zirve noktasına varan tek tanrı (tevhid) inancının özelliklerini belirtmek, müslümanların nasıl bir tanrı inancına sahip olmaları gerekliliğini meydana koymak. 2. Kur'an hidayetinin ne bulunduğunu (âyet 185) ve bu hidayet karşısında detaylı insan kümelerinın halini ve konumunu belirlemek. 3. Müslümanların diğer dinlerin mensuplarından ayrı, müstakil bir cemaat ve kendisine mahsus vasıfları tespit edilen bir ümmet olduklarını meydana koymak, bu ümmetin toplu davranış kurallarını belirtmek; bununla alakalı olarak İsrâiloğulları'nın din zihniyeti ve uygulamasında amacıylae düştükleri yanılgı ve sapmalardan sansasyonel misaller sunarak müslümanları uyarmak.

Daha evvelce Mekke devrinde nâzil olan sûre ve âyetlerde iman ve itikad hususlarına ağırlık verildiği ve bu gibi konulara ferdî psikoloji yönünden yaklaşıldığı görülür. Putperestliğin ve ilkel din zihniyetinın zihin bulandıran belirsizliği karşısında kâinat ve yaşam hadiselerinı tek tanrı inancının ışığında ele alan ve aktaran yeni dinin ilkelerindeki tutarlılık ve berraklık savunulur. Mekke devrinde nâzil olan âyetlerde gözetilen hedef, bireyi amacıylae düştüğü inanç çelişkisinden kurtarmak ve ferdî mânada hidayete kavuşturmaktır. Oysa Medine devrinde bundan sonra müslümanlar tek tek inanç arayışı içersinde olan şahıslar değil diğer dinlerin mensupları ve inanç kümeleri karşısında belli bir cemaattir. O vakte kadar gelen âyetlerle hidayet ve takvânın birey yönünden taşıdığı mânalar temelen meydana konmuş bulunmaktadır. Artık bu gibi İslâmî kavramların toplum yönünden ne mana ifade ettiğinin açıklanmasına, birtakım toplu davranış misalleriyle meydana konmasına sıra gelmiştir. İslâmiyet mücerret kavramlar üstüne kurulu bir felsefî sistem değil, iyi hareket ve güzel davranış demek olan "sâlih ameller" dini bulunduğuna göre müslüman toplumuna yön verecek ilke ve kuralların bilinmesine gereksinim vardır. Bundan kaynaklı sûrenin pek çok fâsılası fazlasıl sigasıyla gelmiş, sûre, sonu büyük kurtuluşa çıkan iman ve hidayet yolunun yolcularını belirleyerek ve bu kitabın onlar amacıyla hidayet rehberi bulunduğunu ilân ederek söze başlamıştır. Bu bakımdan tümüyle Fâtiha sûresindeki, "Ey Rabbimiz, sen bizi doğru yola ulaştır!" duasının (âyet 6) yanıtı ve açıklaması gibidir. Fâtiha sûresinde Tanrı'tan dilenen hidayetin ne bulunduğu tüm yönleriyle bu sûrede açıklanır; hem iman ve itikad temelleri bakımından, hem de o imanın gereği olan ibadet ve davranış misalleri bakımından meydana konur. Dindarlığı belirleyen biçim ve kurallarla eş güdümlü o kuralların hangi mânevî hedefleri ve ne gibi ince hikmetleri gözettiği de bildirilir. Buna göre dindarlığın bir yönüyle disiplin, ciddiyet, itaat ve teslimiyet, diğer yönüyle bilgi, tefekkür, basîret, hikmet, sevgi ve samimiyet bulunduğu meydana konur.

Sûrenin ilk âyetleri, söz hususu hidayet karşısında detaylı insan kümelerinın konumunu belirleyen bir giriş mahiyetindedir. Buna göre insanlar müminler, kâfirler, bir de iki yüzlü kararsızlar olarak üçe ayrılırlar. Bu üçüncü kümetan olan iki yüzlülerden bir kısmına, daha sonra nâzil olan Nisâ (âyet 137-145), Tevbe (âyet 66-67) ve Münâfıkūn sûrelerinde "münafık" adı verilebilecektir.

Bu girişten sonra Tanrı'a ibadet etmenin kulluğun tabii gereği bulunduğu açıklanır. Göklerde ve yeryüzünde meydana gelen ve bize alelâde gibi görünen hadiselerin rabbin ulu kudretini tanıttığına ilgi çekilir. Fakat dindar olmak amacıyla o kudretin varlığını bilmek yetmez, vahiy yolu ile gelen ilâhî emirleri kabul edip onlara uymak gerekir. Çünkü aslında hidayetin ne bulunduğunu yalnızca vahiy bildirir (âyet 21-24). Vahyin önemi ve onun kul gücünün üzerinde bir bilgi çeşidi bulunduğu net bir dille meydana konduktan sonra inananlarla inanmayanların vahiy karşısındaki değişik tavırları gözler önüne serilir.

İnsanlar yok iken yaratılmışlar, sonra ölecekler, daha sonra diriltilecekler ve en sonucunda da Tanrı'ın huzurunda hesaba çekileceklerdir. Birçok kimse bu gerçeği görmezlikten gelip inkâra sapar. Onlar Tanrı'a karşı üstlendikleri kulluk andını tutacak yerde yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. Böyleleri hayal kırıklığına uğrayacaklardır (âyet 27-29). İnsanları kendi yaratılış sebepleri üzerinde düşünmeye sevkeden bu âyetler ilk insanın yaratılışını merak hususu yapar. Bundan ileri âyetler bu merakı gidermeye yöneliktir. Âdem yeryüzünde halife olarak yaratılmış, bilgi edinme becerisiyle donatılmış ve kendisine isimler öğretilmiş, bu özelliği ile de meleklere üstün tutulmuştur. Bununla birlikte eşiyle eş güdümlü yedikleri yasak meyve yüzünden günah işlemişler ve cennetten çıkarılmışlardır. Sonra Tanrı gene de onlara acımış, tövbe etmeyi öğretmiş ve her ikisini de bağışlamıştır (âyet 35-39).



Bu âyetler, yahudi ve hıristiyanların ilk günah (bk. ASLÎ GÜNAH) ile alakalı nazariyelerinin vahiy temelinden yoksun, asılsız bir iddia oluğunu meydana koyar. Esasında bağışlanmış olan bir günahın jenerasyondan kuşağa sürüp gittiğini akıl ve mantık da kabul etmez. Burada anlatılmak dilenen şey, Âdem ile Havvâ'nın şeytana ve nefislerine uyup günah işlemeleri, sonra tövbe edip bağışlanmaları şeklinde kendini gösteren bu iniş ve çıkışların onların soyundan gelen herkes amacıyla daima olası ve muhtemel bulunduğudur. Tanrı'ın emirlerine uymak ve şeytanın fitnesinden sakınmak hususu ile alakalı Âdemoğulları'na alakalı ve iradeli olmaları gerektiği yolunda bir uyarıdır. Tanrı'a inanan, O'ndan bağışlanma dileyenler amacıyla korkuya mahal yoktur; zira onlar bağışlanacaklardır. Korkması gerekenler, inkâr edenler ve inkârda direnenlerdir; zira onlar ateşte süresiz kalacaklardır.

Sûrenin bundan ileri âyetleri (40101), bir insanın yaşamında görülebilen iniş ve çıkışların kavimlerin yaşamında da görülebileceğini anlatmak üzere yahudilere eski şanlı geçmişlerinden birtakım mühim hadiseleri hatırlatır. Hz. Ya'kūb'un soyundan gelmeleri, Tevrat hidayetine ve tevhid inancına sahip olmaları kendileri amacıyla büyük bir nimet ve avantaj sebebidir. Mısır'daki kölelikten de Tanrı'ın vasıtası ile kurtuldular. Çölde susuz kaldıkları vakit suya, açlık tehlikesi karşısında bıldırcın akınına ve kudret helvasına kavuştular. Tanrı'ın bunca nimetlerine karşılık anında her defasında gene de kendi kurtarıcılarına karşı gelmekten, peygamberlerini üzmekten, hem de birtakımlarını öldürmekten geri kalmadılar. Daha kötüsü, Mısır'daki eski efendilerinin taptığı mübarek Apis öküzünün bir aynısı olan altın buzağı heykeline tapmaya başladılar. Oysa Tanrı'tan diğersına tapmayacaklarına dair net söz vermişler ve and içmişlerdi. Tanrı'a verdikleri sözü tutmadılar, nimetlere nankörlük ettiler. Tanrı'ın kurban edilmesini emrettiği o ineği kesmemek amacıyla çok direndiler. Her seferinde bir diğer bahane ile geldiler, söz hususu ineğin daha diğer hangi özellikleri bulunduğunu sordular. Nihayet onun hiç çifte koşulmamış, parlak altın sarısı, iyi ilerlemiş ve görenleri imrendirecek güzellikte bir inek bulunduğu netleşti. Kendi cinsinin tüm üstün özelliklerini taşıyan bu yaratık vücut yapısı ile mübarek Apis öküzünü andırıyor, altın sarısı rengiyle de yahudinin altına karşı duyduğu sevgiyi temsil ediyordu. Bu iki nedenden kaynaklı netlikle kesilmesi, kurban edilmesi gerekiyordu. Fakat bu tür bir kurban vasıtası ile onlar esaretle geride bıraktığımız eski Mısır günlerinin etkisinden kurtulacaklardı. Yine fakat bu özellikte bir kurban vasıtası ile altına karşı düşkünlükleri biraz engellenmiş olacaktı. Sonuçta istemeye istemeye bu tür bir kurbanı bulup kestiler. Hani nerdeyse ondan vazgeçiyorlardı.



Hz. Peygamber hicretin anında sonrasında Medine'deki birtakım yahudi kabileleriyle arkadaşlık antlaşması imzaladı. Putperestliğe karşı vereceği mücadelede onların desteğini dayanıklıak, en azından onların karşısına çakmalarına engel olmak istiyordu. İşte Bakara sûresinin yahudilerle alakalı olan bu seksiyonleri, Hz. Peygamber'in yahudi cemaatleriyle temasa girdiği sıralarda nâzil olmuştu. Bu sebeple Bakara sûresindeki "ehl-i kitap" tabiri daha çok yahudiler amacıyla geçerli olup müslümanların hıristiyan cemaatlerle temas kurmaları Uhud Savaşı'ndan sonra, İslâmiyet'in Medine dışına yayılmaya başlamasıyla olası olmuştur. Bu temaslar bundan ileri Âl-i İmrân sûresinde söz hususu edilecektir.

Hz. Peygamber, aradaki yazılı antlaşmalara karşın Medine'deki yahudi müttefiklerinden beklediği desteği göremedi. Onlar anında her olayda müşriklerle birlik olup müslümanları arkadan vurmaya çalıştılar. Oysa kendi kitapları olan Tevrat'ı tasdik eden Kur'an'a herkesten evvelce inanmaları gerekiyordu. Çünkü vahyi, peygamberin kim bulunduğunu, hem de ileriki olan peygamberin birtakım özelliklerini biliyorlardı. Tüm şunlardan kaynaklı sûrenin 41. âyeti onlara, "Bari inkâr edenlerin ilki siz olmayın!" şeklinde sitem

etmektedir. "Ne vakit onlar bir antlaşma yaptılarsa gene kendi içlerinden bir küme onu bozmadı mı? Zaten onların fazlası inanmazlar" (âyet 100). Yahudilerin vaktiyle kendi peygamberlerine karşı da aynı hırçın ve dönek tutumu sergilediklerini belirten ve bunu canlı misallerle gözler önüne seren bu âyetler, onların ne kadar güvenilmez insanlar olduklarını meydana koyar. Fâtiha sûresindeki "gazaba uğramış olanlar" ifadesinin bir bakıma gerekçesi ve tefsiri kabul edilen bu âyetlerde müslümanlara yahudinin karakter yapısını tanıtma amacı güdülmüş bulunduğu söylenebilir. Fakat temel amacın bundan da ötede bir mesajı gözettiği netdir. O da müslümanların kendi peygamberlerine karşı gösterecekleri davranışlarda yahudilere benzememeleri gereğidir. Çünkü onlar, "İşittik ve diğerldırı ettik" dediler (âyet 93). Halbuki müminler, "İşittik ve itaat ettik" demek halindadırlar (âyet 285). Onlar Tanrı'ın kitabını bir yana bırakıp diğer yöntemlerle hidayet aradılar. Hz. Süleyman'ın, hükümranlığını sihir aracılığı ile elde ettiği yolunda şeytanların uydurup yaydıkları sözlere tâbi oldular.

Peygamberler ile alakalı saygısızlık ifade eden fikir ve sözlerden uzak durmayı ihtar eden âyetlerden (âyet 102-104) sonra yahudi ve hıristiyanların dinde avantaj iddialarının ve yalnızca kendilerinin cennet ehli oldukları yolundaki kanaatlerinin yanlışlığı vurgulanır. Halbuki, "Özünü iyilikle ve samimiyetle Tanrı'a yöneltenlere rableri katında daima mükâfat vardır" (âyet 112). Önemli olan da doğuya ya da batıya yönelmek değil her yerde Tanrı'ın kudretini görebilmektir (âyet 115).