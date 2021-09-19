ALES sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? ALES sınav sonuçları kaç yıl geçerli? 4 yanlış bir doğruyu götürüyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bugün saat 10:15'te başlayacak ve adaylar sonuç tarihini şimdiden merak eder oldu. Alacakları puanın geçerlilik süresi ve nasıl hesaplandığına ilişkin ayrıntılar da araştırılıyor. İşte ALES/2 hakkında bilgiler…
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları daha önce paylaşılan takvime göre 14 Ekim 2021'de açıklanacak.
ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sınavının sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ALES'TE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
ALES'te 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Bu nedenle yapılan her 4 yanlış işaretlemede 1 doğru yanıt da çıkarılıyor. Kalan netlerle puan değerlendirmesi yapılıyor.
ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.