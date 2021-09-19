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    ALES puan hesaplama 2021! ALES puan türleri nedir, yüksek lisans için kaç puan almak gerekir? ALES puanı kaç yıl geçerli?

    Sabah saatlerinden itibaren ALES puan hesaplama 2021 araştırmaları hız kazandı. ÖSYM bugün ALES/2 sınavını gerçekleştirecek ve heyecan dorukta, katılacak olan adaylar şimdiden ALES puan türleri nedir, yüksek lisans için kaç puan almak gerekir? ALES puanı kaç yıl geçerli? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Akademik kariyer hedefleyenlerin girmeleri gereken bu sınavdan en az kaç puan alınmalı, hesaplama işlemi nereden ve nasıl yapılıyor? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    ALES puan hesaplama 2021!

    ALES puan hesaplama 2021! ALES puan türleri nedir, yüksek lisans için kaç puan almak gerekir? ALES puanı kaç yıl geçerli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yüksek lisans yapmak isteyenler puan hesaplama işlemlerinin nasıl yapıldığını, en az kaç puan istediği gibi bilgileri oldukça merak ediyor. Konuyla ilgili tüm detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

    Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

    Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

    Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

    Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

    Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

        ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ? YÜKSEK LİSANS İÇİN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİR?

        Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

        Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, %50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır. Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

        Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya ALES'in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES'in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.
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        Haberler Güncel ALES puan hesaplama 2021! ALES puan türleri nedir, yüksek lisans için kaç puan almak gerekir? ALES puanı kaç yıl geçerli?
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