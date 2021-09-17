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    • 17.09.2021 15:43
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    YKS ek tercih 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 puanla nereye girilir? YKS 1. ek tercih taban tavan puanları ve kontenjanları!

    ÖSYM tarafından 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığı bildirildi.1. ek yerleştirme başvurusu yapacak öğrenciler tarafından bazı bilgiler araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmede "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." denildi. Peki, YKS ek tercih 150,151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 puanla nereye girilir? YKS 1. ek tercih taban tavan puanları ve kontenjanları!

    takvim.com.tr
    YKS ek tercih 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 puanla nereye girilir?

    (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu yayınlandı. 1. ek yerleştirme başvurusu yapacak öğrenciler başvuru tarihleri ve taban tavan puanları kontenjanları hakkında araştırmalara başladı. Bilindiği üzere, 1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. Peki, YKS ek tercih 150,151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 puanla nereye girilir? YKS 1. ek tercih taban tavan puanları ve kontenjanları!

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığını bildirdi.

    YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini belirtti.

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.

    Tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedilen bilgilendirmede, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.

    Bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

        140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

        ÖSYM Başkanı Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

        1'İNCİ EK YERLEŞTİRME 150 PUAN ESAS ALINACA

        1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.

        150 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER

        150 puanla alan bölümler adayların gündeminde bulunuyor. YKS tercih kılavuzunda taban puanlarının ayrıntıları bulunuyor.

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        Haberler Güncel YKS ek tercih 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 puanla nereye girilir? YKS 1. ek tercih taban tavan puanları ve kontenjanları!
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