16 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto ikramiye ne kadar, kaç para? Kime, nereye çıktı?

Her hafta üç kez yapılan Süper Loto çekilişlerinde haftanın ikinci çekilişi bugün yapılacak. Süper Loto'da devirli ikramiye tutarını tutturmak isteyen binlerce kişi 16 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki Süper Loto ikramiye ne kadar, kaç para? Süper loto kime, nereye çıktı? 14 Eylül'deki Süper Loto çekilişi sonuçlarında büyük ikramiye (21.608.592,26 TL) kimseye çıkmadı ve devretti. Gözler bugünkü çekiliş sonuçlarında. İşte 16 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları...
SAYISAL LOTO İKRAMİYE NE KADAR, KAÇ PARA?
Süper Loto'da devirli ikramiye tutarı 21 milyon 608 bin liraya vardı. Çekiliş bugün 21:30'da Milli Piyango TV canlı yayınında yapılacak.
SAYISAL LOTO KİME, NEREYE ÇIKTI?
16 Eylül 2021 tarihinde çekilecek olan Süper Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından bilet sorgulama işlemleri "millipiyangoonline.com" adresinden yapılacak.
Haftanın ikinci çekilişinde 2, 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanacaklar. Çekiliş sonrasında ise ikramiye detayları netleşmiş olacak.
Çekilişe katılmak isteyen kişiler kolon başı 3 TL ödeyerek şans oyununu oynayabilirler. Oyunu oynamak için Milli Piyango bayileri, mobil uygulaması ve "millipiyangoonline.com" adresi kullanılabilir. 18 yaşından büyük herkes şans oyununa dilediği takdirde katılabilir.
SÜPER LOTO OYUN KURALLARI NASIL?
Oyunun Tanımı
1.1 Süper Loto, bir müşterek havuz oyunudur. Bu oyunda, her oyuncunun oynadığı oyun başına yaptığı ödeme karşılığında merkezi bilgisayar sistemine bir veya daha fazla numara kombinasyonu kaydedilir. Kaydedilen kombinasyonlar, kazanan kombinasyonu belirleyen bir çekilişe katılır. Kazananlar, 3'üncü Madde hükümlerine göre belirlenir.
1.2 Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılmaktadır.
Nasıl Oynanır ?
2.1 Süper Loto, 1 ila 60 (dahil) arasındaki altı rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.
2.2 Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 60 (dahil) arasındaki altı rakamdan oluşur.
2.3 Tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücreti 3 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücretine eşittir.
2.4 Kazanan kombinasyon, 1 ila 60 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen altı rakamdan oluşur. Altı rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.
Kazanma Kategorileri ve İkramiye Dağılımı
3.1 İkramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:
a) Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;
b) İkinci kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;
c) Üçüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlarıdır;
d) Dördüncü kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;
e) Beşinci kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
3.2 Dağılım oranı, toplam cironun %55'ine eşittir.