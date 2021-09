16 Ağustos 2021 Süper Loto sonuçları: Süper Loto ikramiye ne kadar, kaç para? Kime, nereye çıktı?

1.2 Sisal Şans, oyunun çekiliş sıklığını haftada üç defa olarak belirlemiştir. Çekilişler her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılmaktadır.

Nasıl Oynanır ?

2.1 Süper Loto, 1 ila 60 (dahil) arasındaki altı rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

2.2 Bir oyun kombinasyonu, oyuncunun çekilişte tahmin edeceği 1 ila 60 (dahil) arasındaki altı rakamdan oluşur.

2.3 Tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücreti 3 TL'dir. Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücretine eşittir.

2.4 Kazanan kombinasyon, 1 ila 60 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen altı rakamdan oluşur. Altı rakam, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilir. Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

Kazanma Kategorileri ve İkramiye Dağılımı

3.1 İkramiyeler aşağıdaki altı kategoriye ayrılmıştır:

a) Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

b) İkinci kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

c) Üçüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlarıdır;

d) Dördüncü kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır;

e) Beşinci kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

3.2 Dağılım oranı, toplam cironun %55'ine eşittir.