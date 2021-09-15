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    • 15.09.2021 10:51
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    GSB duyurular son dakika: KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2021? GSB'den gelen mesaj ne anlama geliyor?

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelen mesaj sonrası öğrenciler büyük bir heyecana kapıldı. Öğrenciler gelen mesaj sonrası KYK yurt sonuçlarının açıklandığını düşündü. Mesajın metnini görüntüleyen ancak mesaj içeriğini açmayan pek çok öğrenci, linkte ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2021? GSB'den gelen mesaj ne anlama geliyor? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2021? GSB’den gelen mesaj ne anlama geliyor?

    KYK başvuru sürecinin sona ermesiyşle birlikte öğrenciler tarafından sonuç tarihi büyük bir merakla araştırılıyor. Bu gelişmeler sonrası GSB tarafından bugün mesaj gönderildi. Öğrenciler gelen mesaj sonrası KYK yurt sonuçlarının açıklandığını düşündü. Mesajın metnini görüntüleyen ancak mesaj içeriğini açmayan pek çok öğrenci, linkte ne olduğunu araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2021? GSB'den gelen mesaj ne anlama geliyor? İşte detaylar!

    GSB MESAJI HEYECANLANDIRDI

    Bakanlığın gönderdiği mesajda, "Sevgili öğrenci arkadaşım ....; GSB Yurtları içimn başvurunu aldık. Mesajın devamı için bağlantıyı tıkla" ifadeleri yer alıyordu. Ancak öğrencileri bir bölümü, bu linkin çalışmadığını ifade etti.

    KYK YURT SONUÇLARI SANILDI

    Mesajı KYK yurt sonuçlarına yönelik bir duyuru olarak düşünen pek çok öğrenci, sosyal medya üzerinden paylaşım gerçekleştirdi. Linkte yer alan kartın, yeni eğitim öğretim dönemine yönelik bir kutlama kartı olduğu ifade edildi.

    KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    KYK yurt sonuçları henüz açıklanmadı. Peki KYK yurt sonuçları ile ilgili tarih verildi mi? İşte detaylar...

        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        KYK yurt başvuru sonuçları ile ilgili henüz bir tarih verilmedi. Konuya ilişkin gelişmeler yaşandığında haberimizde de yer vereceğiz.

        Öncelikli öğrenciler

        Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından özel ve öncelik durumu sorgulanan ancak durumu doğrulanamayan öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor. İlgili belgenin ibraz edilmemesi durumunda öğrencinin yurt hakkı geçersiz sayılacak.

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        Haberler Güncel GSB duyurular son dakika: KYK yurt sonuçları açıklandı mı 2021? GSB'den gelen mesaj ne anlama geliyor?
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