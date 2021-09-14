Masterchef Eren Kaşıkçı hakkında yoğun olarak araştırmalar yapılıyor. Sevilen yarışmacının kaç yaşında ve nereli olduğu, İnstagram hesabının olup olmadığı araştırılıyor. Ayrıca yarışmadan elenip elenmediği de merak ediliyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan MasterChef Eren 31 yaşındadır ve evlidir. İşte Masterchef Eren Kaşıkçı kimdir, kaç yaşında, nereli, İnstagram hesabı ne? Masterchef Eren elendi mi, ayrıldı mı? sorularının detaylı yanıtları...

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

MasterChef yarışmacısı Eren Kaşıkçı, 32 yaşındadır ve Tokatlıdır. 1989 yılında Kırıkkale'de doğmuştur ve babası asker annesi ise ev hanımıdır. Babasının tayinleri nedeniyle birçok şehirde yaşamıştır. Gökçeada'da yaşamaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.