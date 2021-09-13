Güneş fırtınasının dünyayı "internet kıyametine" sürükleyebileceği gündeme geldi. Araştırmacılar tüm dünyada çeşitli teknolojik aletleri olumsuz etkileyebilme olasılığı olan güneş fırtınasına hiçbir ülkenin hazırlıklı olmadığını açıkladı. Araştırmalara göre güneş fırtınaları gezegenimize hiç olmadığı kadar çok yaklaştı. En çok da Ekvator'un kuzeyindeki ülkelerdeki altyapının fırtınadan etkileneceği belirtildi. Peki Güneş fırtınası ne zaman olacak 2021? Güneş fırtınası nedir, en son ne zaman oldu, etkileri nelerdir?
GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN OLACAK 2021?
Güneş fırtınası ile ilgili net bir tarih bilinmemektedir. Ancak bilim insanları önümüzdeki birkaç yıl içinde güneş fırtınası ile karşılaşabileceğinizi söylüyor.
GÜNEŞ FIRTINASI NEDİR?
Güneş fırtınası Jeomanyetik fırtına adıyla da bilinmektedir. Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren bir güneş rüzgarı şok dalgası ve veya manyetik alan bulutunun neden olduğu, Dünya'nın manyetosferinin geçici olarak bozulması olayıdır. Güneş yüzeyindeki koyu renkli "güneş lekeleri"nde, Güneş'in manyetik alanında oluşan bir nevi kısa devre sonucu ışın ve plazma patlamaları meydana gelir. Bu patlamalar sonucu röntgen veya ultraviyole gibi ışınlar yayılmaktadır. Uzmanlar, büyük bir patlamanın ise milyarlarca ton maddeyi uzayın milyonlarca kilometre derinliğine saçabileceğini belirtiyor.
EN SON NE ZAMAN OLDU, ETKİLERİ NELERDİR?
Güneş fırtınası en son 1859'da görüldü. Güneş üzerinde tespit edilen lekelerin bir önceki güneş döngüsünde 116'yken şimdi 260 olduğunu söyleyen Jyothi, bunun günümüzün en güçlü güneş fırtınalarından birine neden olma potansiyeli taşıdığını anlattı.
Özellikle Avrupa ve ABD arasında yoğunlaşan fiber optik kabloların tehlikeye açık olduğu belirtilirken, en çok Ekvator'un kuzeyindeki ülkelerdeki altyapının fırtınadan etkileneceği açıklandı.