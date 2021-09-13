Spor gündemini takip edenler tarafından Exxen'de maç izleme yolları hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. Bu hafta Beşiktaş Dortmund karşılaşmasının Exxen'de yayınlanacağını duyan vatandaşlar tarafından Exxen üyelik ücretleri ve iletişim numarası sıklıkla araştırılmaya başlandı. Türkiye için yayın haklarını satın alan Exxen, maçları spor paketi altında kullanıcılarına sunuyor. Peki, Exxen'de maç nasıl izlenir? Exxen Şampiyonlar ligi ve Avrupa Ligi maçları nasıl canlı izlenir? Exxenspor üyelik ücreti ve iletişim numarası!
UEFA SÜPER LİG MAÇI EXXEN İLE NASIL İZLENİR?
Ülkemizin köklü takımlarına da ev sahipliği yapan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi büyük bir heyecanla izleniyor. Türkiye için yayın haklarını satın alan Exxen, maçları spor paketi altında kullanıcılara sunuyor. Exxen spor kampanyasına nasıl katılabilirsiniz?
Öncelikle exxen.com sitesine giriş yapın. Ana sayfada gördüğünüz "Adı Soyadı" ve "E-Posta Adresi" alanlarına bilgilerinizi yazın.
Sonraki aşamada karşınıza gelen kısımlara şifre ve telefon numarası girin. Ardından üyelik sözleşmesini de kabul edin ve "Devam Et" butonuna tıklayın.
Sonraki aşamada "EXXENSPOR" üyelik başlığı altında bulunan "İncele" butonuna tıklayın.