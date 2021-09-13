Exxen'de maç nasıl izlenir? Exxen Şampiyonlar ligi ve Avrupa Ligi maçları nasıl canlı izlenir? ExxenSpor üyelik ücreti ve iletişim numarası!

EXXEN ÜYELİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ardından reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki seçenek arasından istediğinizi seçin. Burada bilmeniz gereken en önemli nokta; EXXENSPOR kampanyası kapsamına girmek için sezonluk paketlerden birini tercih etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla 12 aylık taahhüt vermeyi kabul ediyorsunuz.

Acun Ilıcalı'nın kurucusu ve sahibi olduğu dijital platformda normal reklamlı üyelik ücreti 9,90 TL iken, bunun Avrupa maçları ile spor paketine nasıl yansıyacağı merak konusuydu.