Gözler oradaydı! PCR testi nerede yapılır? PCR testi sonucu nasıl öğrenilir, test sonucu ne zaman çıkar? PCR testini kimler yaptıracak?

Nabız girişi ile PCR test sonucu sorgulama ekranı açıldı. Koronavirüs aşısını tamamlamayan ve aşı olmayan vatandaşlar amacıyla başlayan PCR testi zorunluluğu ile ilgili akıllarda tespit edilen soru işaretleri giderildi. Buna göre aşı olmayanlar haftada 1 kez test yaptıracak, testler hastanelerde bedava olarak yapılabilecek. Testlerin neticeleri işveren doğrultusundan kayıt edilecek. Bu anlamda PCR testinin mecburi duruma gelmesi ile vatandaşlar PCR test neticesinin nasıl öğrenileceğini incelemeye başladı. Koronavirüs test neticesi, Sıhhat Bakanlığı doğrultusundan hizmet veren e Nabız ekranı üzerinden öğreniliyor. Türkiye'de korona virüs sendromu olup test yaptıran vatandaşlar, Covid-19 test raporlarını sıhhat tesislerine gitmeye lüzum kalmadan öğrenebiliyor. Peki, PCR testi sonucu nasıl öğrenilir, test sonucu ne zaman çıkar? PCR testini kimler yaptıracak?
PCR TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısında sarfedilen ve 1-3 saat arasında netice veren Polimeraz Chain Reaction ya da Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) neticesi e Nabız programına yansıyor. PCR neticeleri T.C kimlik numarası ile sorgulanıyor. Hastanelerde koronavirüs testi yaptıranlar neticelerini 1 ila 3 gün içinde öğrenebiliyorlar.
PCR (KORONAVİRÜS) TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı doğrultusundan oluşturulan koronavirüs test neticeleri 1-3 gün içinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma esnasında size verilebilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla eş güdümlü ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız programı ile neticeler görüntüleniyor..
Kovid-19 test neticelerina e-Nabızdan öğrenilirken, süreğen hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi..
İnfluenza aşısı risk kümeleri da e-Nabız'dan öğrenilebiliyor, ilaveten reçete ve ilaç verileri de gene sistemde yer alıyor..
Sağlık Bakanlığından oluşturulan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test neticelerina e Nabız programından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
Söz konusu yazının ardından 6 Eylül itibariyle test yaptırma süreci başlarken akıllarda bulunan soru işaretlerini Noyan Doğan giderdi. İşte 10 soruda PCR testi zorunluluğu hakkında merak edilenler...
1-PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?
İşveren, kovid-19 aşısı olmayan ve aşıları tamamlanmayan çalışanlardan 6 Eylül tarihinden itibaren haftada bir kez zorunlu olarak PCR testi isteyebilecek.
2-İŞVEREN TEST İSTEMEYEBİLİR Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının genelgesinde, 'zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri, işveren tarafından istenebilecek' diyor.
Yani, 'işveren zorunlu olarak isteyecek' demiyor. Bu durumda isteyen işveren testi zorunlu tutar, isteyen tutmaz.
3-TEST ZORUNLULUĞU TÜM ÇALIŞANLARI MI KAPSIYOR?
6 Eylül'den itibaren tüm mesleklerde çalışan işçiler için işveren zorunlu test yaptırmasını isteyebilecek.